St. Pöltner Christkindlmarkt findet nicht statt .

Der "Märchenhafte Christkindlmarkt" in St. Pölten wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Es sei aus heutiger Sicht "unrealistisch, den Markt Anfang Dezember eröffnen zu können", hieß es am Freitag in einer Aussendung.