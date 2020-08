Am Sonntag kehrte Wolfgang Jorda von Poreč nach St. Pölten zurück. Seinen Urlaub musste er wegen der Reisewarnung nicht abbrechen, seine Rückkehr war für Samstag geplant. Die Heimreise war dennoch alles andere als normal. Vor zwei Wochen war Jorda noch mit seiner Freundin in Kaprun auf Urlaub. Kurzfristig wollten sie entscheiden, ob sie danach einen Urlaub in Kroatien wagen sollten. Sie entschieden sich dafür.

„Als wir in Poreč ankamen, waren wir davon überrascht, wie diszipliniert die Leute hier sind. Da kann sich Österreich noch etwas abschauen“, meint Jorda. Deshalb war der St. Pöltner dann auch halbwegs überrascht, als er am Freitag auf Facebook von der Reisewarnung erfuhr. Das Hotel bot seinen Gästen nicht nur eine kostenlose Verlängerung bis Sonntag an, sondern stellte auch einen Hundert-Euro-Gutschein für Corona-Tests zur Verfügung.

Die Heimfahrt an sich war dann überraschend problemlos, bis auf die langen Wartezeiten an den Grenzen. Eineinhalbstunden wurden prognostiziert. Jorda wich dann auf einen Grenzübergang über die Mur aus. „Dort war keiner. Nur ein Grenzposten, der uns gelangweilt durchwinkte“, berichtet Jorda.

In den nächsten Tagen will er sich trotzdem auf Corona testen lassen. Möglicherweise in der Drive-in-Teststation in St. Pölten. Das Land Niederösterreich bietet allen Reiserückkehrern aus Kroatien ein freiwilliges Screening an. Information dazu gibt es bei der Gesundheits hotline unter 1450.