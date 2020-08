Die rumänischen Staatsbürger waren am Montag gemeinsam angereist und hätten in einem Betrieb im Bezirk St. Pölten arbeiten sollen, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag der APA mit. Die Betroffenen seien unter Quarantäne gestellt worden.

Drei weitere bestätigte Covid-19-Fälle wurden außerdem aus dem Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (EAST Ost) im Bezirk Baden vermeldet. Dort sind somit laut dem Sprecher von Königsberger-Ludwig nunmehr sechs Infizierte in Quarantäne. Mehrere zuvor Erkrankte gelten mittlerweile als genesen.