Die Vorfreude bei den Gastronomen ist spürbar – „Sie ist riesengroß“, bestätigt Michael Glöckel vom Café Schubert . Denn nach langen Monaten mit leeren Gaststuben dürfen die Gäste wieder zum Wirt.

Die Reservierungsbücher füllen sich schon, die Gastronomen treffen Vorbereitungen. „Wir haben die letzten Monate intensiv genutzt, einerseits kulinarisch, andererseits in Barista-Schulungen“, erklärt Glöckel. Die Schubert-Mitarbeiter haben bei der Verarbeitung eines ganzen Bio-Freilandschweines viel gelernt, machen jetzt mit einem Bio-Angusrind weiter. „Dabei haben wir auch gesehen, dass unsere Gäste gerne bereit sind, den Aufpreis für höhere Qualität zu zahlen. In diese Richtung werden wir auf jeden Fall weitermachen: mehr Bio-Fleisch auf der Karte, am besten direkt vom Bauern.“ Auch die Patisserie- und die Eiskarten bekommen eine Auffrischung, und Take-away wird es beim Café Schubert weiter geben.

Im Gegensatz zum Vinzenz Pauli . Im Top-Lokal am Alpenbahnhof setzen Maurice Harant und Werner Punz auf kulinarische Erlebnisse in ihren Gaststuben und im idyllischen Garten – viele Tische sind schon gebucht für die ersten Tage nach dem Lockdown. „Wir alle freuen uns schon sehr. Unser Serviceteam durfte ja jetzt acht Monate nicht arbeiten.“ Dafür ändert sich auch die Speisekarte. „Viele Gerichte funktionieren nicht als Take-away, es leidet die Qualität. Die werden wir jetzt wieder anbieten und erhöhen“, erklärt der hochdekorierte Koch Werner Punz.

Maurice Harant und Werner Punz auf der Veranda im Vinzenz Pauli. Sie freuen sich schon sehr darauf, wenn die Stuben und der Garten des idyllischen Lokals wieder von Gästen belebt werden. Beate Steiner, Beate Steiner

Nicht auf der neuen Karte sind seine kreativen Sushis, die beim Abholen der Renner waren. Die japanische Spezialität made by Vinzenz Pauli birgt übrigens ein Geheimnis: Die japanische Lebensgefährtin von Maurice Harant hat dem Küchenteam verraten, wie Sushireis richtig zubereitet wird.

Leo Graf kann es kaum erwarten, wieder Gäste zu bewirten. Jetzt umsorgt er Gattin Gitti und Schwiegertochter Birgit Kübel. Beate Steiner, Beate Steiner

Auch auf der Speisekarte im Gasthof Graf werden neue Köstlichkeiten zu finden sein, zum Beispiel Spargel, und solche, die zum Abholen nicht geeignet waren. „Ein Steak kann ich nicht mitgeben, das müssen die Gäste schon vor Ort essen“, sagt Leo Graf. Der Gastronomie-Innungsmeister hofft, dass sich die Kunden trotz Homeoffice wieder zu Speis und Trank im Lokal zum Mittagessen treffen. Und dass seine Köche und seine Servierkräfte damit aus der Kurzarbeit kommen. „Unsere Mitarbeiter sind alle getestet, wir halten die notwendigen Abstände ein.“ Die Mitarbeiter, von denen manche seit 2. November nur wenig gearbeitet haben, freuen sich schon sehr, dass sie wieder geregelte Arbeitszeiten haben werden.

Das ist sicher während der Triathlon-Challenge der Fall – Ende Mai sind die Hotelzimmer beim Graf schon fast ausgebucht. „Und gebucht sind auch Sommerfeste statt der ausgefallenen Weihnachtsfeiern“, bestätigt Graf.

Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung ist auch im Süden St. Pöltens groß. Auf „einen der schönsten Gastgärten der Stadt“ setzt „Roter Hahn“ -Hausherr Christian Widgruber: „Wir werden unsere Gäste mit toller Kulinarik und traditioneller Gastfreundschaft verwöhnen. Und mit dem unbeschreiblichen Ambiente unter den hundert Jahre alten Linden.“ Da könne man sich nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen. „Wie überhaupt in unserem ganzen Haus. Wir werden alles tun, damit die Gäste wieder einen Schritt in Richtung Alltag machen können“, so Widgruber.

„Mit den Düften und Aromen unserer Küche bieten wir eine kulinarische Reise in mein Heimatland Italien.“

Mit Öffnung der Schanigärten soll auch am Rathausplatz das gastronomische Leben zurückkehren. Dafür sorgt etwa das Dolce Vita . Chefkoch Dario Tedeschi tüftelt an einer überarbeiteten Speisekarte und Getränke-Specials. Saisonale Gerichte mit regionalen Produkten verspricht der Chefkoch, und für die Pizzaliebhaber eine neue Reihe von saisonalen Gourmetpizzen. „Mit den Düften und Aromen unserer Küche bieten wir eine kulinarische Reise in mein Heimatland Italien.“