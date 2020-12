Als Erstes wurde das Bildungspersonal zum Corona-Massentest gebeten. Dem Aufruf folgten am vergangenen Wochenende in Stadt und Bezirk St. Pölten 2.182 Personen, davon kamen 1.664 in die Test-Station im VAZ und 518 nach Herzogenburg. Lediglich sechs Personen waren beim Antigen-Test positiv.

Am ersten Tag geht es im VAZ ruhig zu. Vor der Eingangstür stehen Ordner von der Feuerwehr und weisen auf Sicherheitsmaßnahmen hin. Maske tragen, Abstand halten – nichts Neues nach Monaten der Pandemie.

„Haben Sie einen Laufzettel?“, fragt ein Bundesheer-Soldat vor dem Eintreten in die Halle. Die meisten Lehrpersonen haben den Ausdruck mitgebracht, andere zücken ihr Handy. „Ich sehe es als Verpflichtung den Eltern und Schülern gegenüber“, erklärt Irene Neuwirth, Volksschullehrerin in Kirchberg an der Pielach. Andere begründen ihre Teilnahme ebenfalls mit ihrer sozialen Verantwortung.

Thomas Stöcklöcker und Walter Froschauer (v. l.) hatten nur wenig Zeit für die Vorbereitungen des Bundesheers. Am Vortag wurde alles aufgebaut und ein Testlauf durchgeführt. Böhm

„Die Disziplin ist sehr hoch. Alle halten die Zeit ein und machen mit“, schildert Walter Froschauer vom Bundesheer zufrieden. Schutzmaterial sei ausreichend vorhanden. Unsicherheiten habe es im Vorfeld nur bei der Software gegeben. Vorsichtshalber wurde ein manueller Notbetrieb vorbereitet. „Wir haben derzeit keine Probleme“, ist Froschauer erleichtert. Im Vorfeld hatte man mit rund 3.000 Teilnehmern gerechnet und drei Stationen eingerichtet.

Rascher und reibungsloser Ablauf

In der Halle erinnern Einbahn-Schilder aus dem Straßenverkehr an die Laufrichtung: Nach der Registrierung folgt der Nasenabstrich durch Sanitätspersonal des Bundesheers und das Rote Kreuz. Mario Hinterberger, Lehrer am BORG in Neulengbach, kannte Corona-Tests nur aus dem Fernsehen und ist erstaunt: „Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt.“

Im Anschluss geht es durch die Hintertür hinaus. Die ganze Prozedur dauert überraschend kurz. „Das Längste war die Autofahrt“, resümiert Laurenz Scheiblauer, Lehrer an einem Wiener Gymnasium. Knapp fünfzehn Minuten später erhält er per SMS sein negatives Ergebnis.