Crash in Heuberg

Gleich mit einem Einsatz starteten mehrere Mitglieder der Feuerwehr Pyhra-Markt und der Feuerwehr Perersdorf in den Mittwochmorgen: In der Kyrnbergstraße in Heuberg, unweit der landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra, waren zwei Autos kollidiert.

Beide Fahrzeuge waren durch den Crash fahruntüchtig geworden und blockierten die Fahrbahn. Die Lenker kamen hingegen glimpflich davon. Die Floriani zogen die Autos mit einem Rangierroller von der Straße und reinigten noch die Fahrbahn. Der Einsatz war bereits nach 45 Minuten wieder beendet.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden