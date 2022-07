Unfall in Rosenthal: Arbeiter stürzte sechs Meter ab

Werbung

Zu einer Menschrettung wurde die Feuerwehr Karlstetten am Mittwoch-Mittag ins Betriebsgebiet Rosenthal gerufen. Ein Arbeiter war dort bei Verlegungsarbeiten für eine Photovoltaik-Anlage rund sechs Meter abgestürzt. Bei den Montagearbeiten am Dach der Betriebshalle dürfte eine Welleternit-Tafel geborsten sein und der Monteur stürzte in die Tiefe.

Die Feuerwehrkräfte leisteten sofort Ersthilfe und sicherten die Unfallstelle gegen weitere herabfallende Plattenteile ab. Der unbestimmten Grades verletzte Monteur wurde vom Not-Arzt-Team in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

