Veränderte Gastrowelt auch in der Region St. Pölten

Nach Corona-bedingt schwierigen Jahren spielen auch die Teuerungen nicht in die Karten der Gastronominnen und Gastronomen. Gäste schauen vermehrt auf ihr Geld, auch beim Essengehen. Betreiberinnen und Betreiber von Lokalen treffen daher entsprechende Maßnahmen, um den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu bleiben.

„Mich trifft der Mitarbeitermangel besonders hart“, berichtet Wolfgang Hager die prekäre Lage. Zwei seiner 15 Bäckerei-Filialen musste er wegen Personalmangel vorübergehend schließen. Zusätzlich zum Fachkräftebedarf und den steigenden Energiekosten gehen auch die Rohstoffpreise durch die Decke. „Der Preis für Zucker hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent erhöht. Das ist für uns als großer Bäckereibetrieb eine enorme Belastung“, informiert er. Es sei zudem nicht möglich, dem Konsumenten den Preisanstieg der Rohstoffe in vollem Ausmaß weiterzuverrechnen. Einzelne Produkte wären dann nicht mehr leistbar, „die Preise müssen wir dennoch etwas anheben“.

Beste Qualität sowie die Erfüllung von Kundenwünschen stehe nach wie vor an erster Stelle: „Motivierte Mitarbeiter führen zu zufriedenen Kunden.“

Die Preissteigerungen spürt auch das italienische Lokal „La Dolce Vita“ am Rathausplatz. „Wir versuchen, die Teuerungen durch intensive Verhandlungen mit den Lieferanten und konsequentes Food-Cost-Management abzufedern“, berichtet Celine Scarabin vom Büro der Geschäftsführung. Preise der Speisen und Getränke werden jedoch regelmäßig angepasst.

Um dem akuten Personalmangel entgegenzuwirken, musste das Unternehmen die Öffnungszeiten reduzieren und einen Ruhetag einführen. Auch die Pizzeria hatte zeitweise komplett geschlossen. Die Situation hat sich mittlerweile etwas entspannt. „Wir wollen wieder sieben Tage die Woche unsere qualitativ hochwertigen, saisonalen Gerichte anbieten“, informiert Scarabin. Zudem ist Pizzabäcker Fabrizio Di Filippo wieder ins Dolce-Vita-Team zurückgekehrt und „schafft somit eine Win-win-Situation für beide Seiten“. Auch das Konsumverhalten der Gäste habe sich dahingehend verändert, dass überlegter und nicht mehr so unbeschwert bestellt wird. Der Rückhalt der Stammkunden sei dennoch enorm: „Beim Trinkgeldverhalten der Gäste merken wir noch keine Veränderung. Sie halten uns auch in diesen komplizierten Zeiten die Treue und unterstützen, so gut es geht.“

Bachinger setzt auf Sonnenstrom

Die Gästezahlen der Konditorei Bachinger in Böheimkirchen seien nach wie vor gut, zudem werden die Preise dieses Jahr nicht mehr verändert. Erst für 2023 ist eine moderate Erhöhung geplant, meint Barbara Bachinger. „Bei uns läuft die Saison sehr gut, wir dürfen uns nicht beschweren. Natürlich müssen wir die gestiegenen Kosten zumindest teilweise weitergeben. Aber wir können nicht so teuer werden, dass niemand mehr kommt. Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen und versuchen, die Preise nicht explodieren zu lassen“, so die Unternehmerin. Mit einer Erweiterung der betriebseigenen PV-Anlage sind die Energiekosten für den traditionsreichen Familienbetrieb kein Thema. Auch der Fachkräftemangel lässt die Konditorei nicht kalt. „Aktuell suchen wir eine Servicekraft für 30 bis 40 Stunden“, informiert Bachinger.

Wieder im Griff hat Thomas De Icco seine Personal-Situation. „Ein bisschen muss man sich da aber natürlich nach der Decke strecken – durchaus auch finanziell“, berichtet der Chef der Pizzeria De Icco in Markersdorf. Auch er klagt über die Teuerungen: „Die gibt’s in allen Bereichen, deshalb müssen wir sie natürlich, im moderaten Rahmen, auch an die Gäste weitergeben.“ Einen Rückgang der Reservierungen bemerke er noch nicht.

Keine leichte Zeit herrsche momentan für die Gastronomie, ist Christian Widgruber überzeugt. Um dem Personalmangel künftig entgegenzusteuern, will er wieder vermehrt auf Lehrlinge setzen. „Einen Weg, mit dem wir eigentlich immer gut gefahren sind“, so der Geschäftsführer des Roten Hahns. Zudem will er flexiblere Öffnungszeiten einführen. Sehr zu schätzen weiß der Gastronom sein treues Stammpersonal, von dem auch seine Gäste profitieren. „Gut wäre es für uns, wenn die Gäste noch mehr reservieren würden, so können wir noch besser planen“, wünscht sich Widgruber.

Wirt Leo Graf bedauert, wie viele Menschen während Covid der Gastrobranche den Rücken gekehrt haben. „Uns ist es allerdings gelungen, das Team aufzustocken. Dafür haben wir Corona-Prämien verwendet, um die Löhne anzuheben“, sagt der Gasthaus-Graf-Chef. Die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise haben den Betrieb dazu gezwungen, um fünf bis zehn Prozent teurer zu werden.

Kundschaft würde zwar weiter kommen, aber nicht so lange bleiben. Graf appelliert außerdem an Wirte, kreativer zu werden, um Gäste zu halten.

