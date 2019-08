Erst Anfang des Jahres startete die Dorferneuerung in Waitzendorf. Rund ein halbes Jahr später würde die Ortsgemeinschaft am liebsten wieder aus der vom Land unterstützten Initiative aussteigen. Denn im Konzept der Dorferneuerung, auf dessen Basis das Leitbild erarbeitet werden soll, ist die Westspange erwähnt.

Die Weiterführung der S 34 nach Norden ist im 2015 erstellten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) enthalten und soll zwischen Waitzendorf und Waitzendorf-Siedlung verlaufen. Die „höherrangige Straße“ wird als „wichtigste Herausforderung der zukünftigen Entwicklung Waitzendorfs“ genannt.

Für Dieter Schmidradler, 2017 Initiator der Bewerbung für das Förderprogramm, ist das nicht tragbar. Er fordert, dass die Westspange nicht im Leitbild vorkommt. „Wir lehnen sie ab. Auf Basis des Konzepts würden wir bei der Zustimmung zur Dorferneuerung aber automatisch auch der Westspange zustimmen“, so Schmidradler. Er sieht die Dorferneuerung daher gegen die Interessen der Ortsgemeinschaft arbeiten. Viele Waitzendorfer seien auch dieser Meinung. Bei einer Umfrage, wie man zur Dorferneuerung und zur Westspange stehe, habe der Großteil gegen beides gestimmt.

Straße wird im Konzept „als Tatsache erwähnt“

Schmidradler übergab Ende der Vorwoche einen Brief an Bürgermeister Matthias Stadler, in dem er ihn ersucht, dass die Westspange nicht in dem noch zu erarbeitenden Leitbild der Dorferneuerung erwähnt wird.

Sabine Klimitsch von der Dorferneuerung kann die Aufregung nicht verstehen. „Die Westspange steht im Konzept als Tatsache drinnen, weil sie von der Stadt geplant wird. Wir haben damit aber nichts zu tun, daher kann man auch für die Dorferneuerung und gegen die Straße sein – das haben wir in mehreren Gesprächen immer wieder betont“, erklärt sie.

Wie es nun weitergeht, werde sich im Herbst entscheiden. Denkbar ist auch, bei fehlendem Interesse den Vertrag zwischen Stadt und NÖ Regional GmbH aufzukündigen. „Wenn wir sagen, das macht keinen Sinn, und die Stadt stimmt zu, ist es okay“, so Klimitsch.