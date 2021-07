Sie bringen Farbe in die City, malen Muster auf die Gassen und Straßen und sorgen für etwas Schatten beim Outdoor-Shoppen in der Innenstadt: Die mit Fiberglas verstärkten Blumen, Schmetterlinge, Libellen und Sonnenschirme sind ein bunter Blickfang in der Fußgängerzone. Und sie schützen vor der Sonne, die Muster auf die Gassen und Straßen zeichnet, wenn sie auf die filigranen hängenden Elemente scheint. Organisiert wurde die Straßen-Deko von Marketing St. Pölten mit Geschäftsführer Matthias Weiländer, der sich freut, dass die Besucher vom sommerlichen Flair und dem Angebot in der Innenstadt begeistert sind.

Andrea und Bernhard Winkler vor dem Smart Window. Winkler, Winkler

Es wird wieder mehr: In der Kremser Gasse 10 eröffnet ein Pop-up-Store – ein besonderes Modegeschäft zieht ein.

Extravagante Mode im Stadtzentrum

Bildhauer und Designer Igor Sapic, der seit 20 Jahren in Wien ein Geschäft mit extravaganter Mode betreibt, wird im „Wiener Designoutlet“ seine Modelinie „Zeus“ anbieten, berichtet der gebürtige St. Pöltner Markus Daimel – Psychotherapeut, Lehrbeauftragter und Mitgründer der Suttner-Uni und wie Sapic einer der Gründer des Öko-Labels Göttin des Glücks. Maria Oberfrank, Initiatorin der Vienna Fashion Week mit Shop im Museumsquartier, wird ihr Modelabel „Pitour“ ebenfalls hier in St.Pölten präsentieren.

„Angeboten wird Damenmode aus hochwertigen Materialien, in kleinen Kollektionen“, erklärt Daimel, dessen Mutter mit ihren Schwestern das Geschäft betreuen wird. Eröffnung ist am Donnerstag, 8. Juli.

Ein anderer Pop-up-Store in der Kremser Gasse begeisterte in den Wintermonaten. „Wir sind noch immer überwältigt vom positiven Ergebnis des Projekts Smart Window Shopping“, freut sich Bernhard Winkler von myLeuchte.com. „Unsere Idee, Wohnraumleuchten in Schaufenstern in der Fußgängerzone auszustellen, damit diese dann direkt vor dem Schaufenster am Smartphone gekauft werden können, war ein voller Erfolg.“ Der Vorteil, Leuchten in echt zu betrachten und dann zu Online-Preisen samt kostenloser Lieferung und falls benötigt auch mit kostenloser Rücksendung zu bestellen, wurde extrem gut angenommen.

Preisgekröntes Konzept im Stadtzentrum

Die Wirtschaftskammer wurde auf das Smart Window Shopping von myLeuchte.com aufmerksam und prämierte das Konzept bei der Mutmacher Initiative mit dem 2. Platz. „Aufgrund der ausschließlich positiven Erfahrungen in St. Pölten werden wir dieses Projekt fortsetzen“, so Winkler.