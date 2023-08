Klimademo bei St. Pölten Süd legt A1 lahm

Nachdem sie am Montagmorgen den Europaplatz blockiert hatten, versprach die Letzte Generation, wieder nach St. Pölten zu kommen. Doch dass es so bald sein sollte, damit hat wohl niemand gerechnet.

Dienstagfrüh hielten sie Protestversammlungen auf beiden Fahrtrichtungen auf der Höhe St. Pölten Süd der A1 ab. Die Richtungsfahrbahn Salzburg wurde vom Knoten St. Pölten bis zur Abfahrt Süd der Landeshauptstadt gesperrt. Einem ÖAMTC-Sprecher zufolge baute sich rasch ein Stau auf.

„Wir verstehen gut, wie ärgerlich ein Stillstand sein kann, denn wir warten seit Jahrzehnten darauf, dass eine Regierung die Warnungen der Wissenschaft ernst nimmt“, erklärte Sprecherin Marina Hagen-Canaval. Auch heute waren an beiden Protestorten einige Menschen nicht festgeklebt, damit im Notfall schnell eine Rettungsgasse geöffnet werden konnte, wie die Letzte Generation mitteilte. Vor Protestbeginn hätten sie außerdem die Rettungsleitstelle verständigt.

Hagen-Canaval erläutert weiter: „Wir warten seit fast 1000 Tagen auf ein Klimaschutzgesetz, denn seit 1.Jänner 2021 gibt es in Österreich keine Regeln mehr für den CO2-Ausstoß. Und wir warten seit über einem Jahr darauf, dass die Empfehlungen aus dem Klimarat endlich umgesetzt werden!“

Auch Aktivismusgruppe will „Klimaterrorismus“ stoppen

Bürgermeister Matthias Stadler meinte nach der Aktion am Europaplatz: „Wirklich sinnvoll wäre es in dieser Sache, wenn unsere Bundesregierung endlich ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Klimazielen definieren würde.“

Er meldete sich am Montagabend auf Anfrage. Er hielt fest, dass der öffentliche Verkehrsraum allen gleichermaßen zur Verfügung stehen soll. „Dabei ist es besonders wichtig, rücksichtsvoll miteinander umzugehen“, so das Stadtoberhaupt. „Es sollte aber niemand zu Schaden kommen“, appellierte er. Für ihn sei das Demonstrationsrecht ein hohes Gut.

Andere Parteien waren schneller, FP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer sprach etwa unmittelbar nach der Aktion am Montag von „Klimaterroristen“. Darauf nahm die Letzte Generation in ihrer heutigen Kundgebung Bezug: „Wir schließen uns der Forderung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer an: ‚Klimaterrorismus‘, also das mutwillige Zerstören unseres Klimas und damit unserer Lebensgrundlagen, muss gestoppt werden, wenn wir gemeinsam überleben wollen“, so die 27-jährige Sprecherin.