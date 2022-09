St. Pöltner Großstreik für das Klima

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

2.000 Menschen waren laut Veranstalterinfo beim letzten großen Klimastreik in St. Pölten dabei. Am Freitag, 23. September, findet wieder anlässlich des weltweiten Klimastreiks in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eine Demonstration von Fridays for Future statt. Start ist um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof.

Den geplanten Protest und die zahlreichen davor einen die Forderungen. Aktivistinnen und Aktivisten wollen gehört werden. Doch nicht nur das. Ziel der Fridays-for-Future-Initiative ist es, dass den Worten der Politikerinnen und Politiker in Niederösterreich endlich Handlungen folgen.

Fridays for Future fordert mit Streiks die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz des Klimas, damit bis zum Jahr 2040 das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden kann. Mit den jetzigen Maßnahmen sei man weit davon entfernt. Die Initiative fordert die vermehrte Nutzung nachhaltigerer Ressourcen wie Windenergie sowie einen umfassenden Ausbau von Photovoltaik.

„Diese Landtagswahl ist Klimawahl. Den kommenden Herbst werden wir dafür nutzen, dass die Stimmen für Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energie nicht zu überhören sind“, erzählt Aktivistin Flora Peham von Fridays for Future St. Pölten.

Tipps gegen Klimaangst

Durch die zunehmenden Extremwetter-Ereignisse, Hitze, Dürre und mehr wird die Klimakrise auch in Europa immer spürbarer. Das macht vielen Menschen Angst. Die Psychologie hat diesem Phänomen schon einen Namen gegeben: die Klimaangst. Im Gegensatz zu anderen Ängsten wie Panikattacken oder Spinnenphobie ist diese Angst aber begründet, erklärt Umweltpsychologe Norman Schmidt.

"Auch wenn die Klimaangst eine begründete Ursache hat, ist es wichtig, sich nicht in der Angst zu verlieren, sondern ein gutes Angstmanagement zu entwickeln", erklärt der Geschäftsführer von "Öko Coaching". Dabei helfen bekannte Methoden wie Entspannung, die Veränderung negativer Gedankenmuster oder Achtsamkeitsübungen. Hinzu kommen aber auch ganz konkrete Maßnahmen wie das eigene Klima- und Umweltverhalten, die Beteiligung an Aktionen wie etwa dem Klimastreik und die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, empfiehlt der St. Pöltner Psychologe. "Wenn man die Angst konstruktiv kanalisieren kann, dann entsteht dadurch viel Energie, um Teil einer positiven Transformation unserer Gesellschaft zu werden."

