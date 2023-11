Neuer Straßenname in St. Pölten erinnert an Baumeister

Dicke Flocken fielen im März 1944 vom Himmel, als über 80 Menschen gezwungen wurden, in einen Zug zu steigen. Sie wurden in das KZ Theresienstadt deportiert. Einer dieser Personen war Rudolf Tintner, ein Baumeister aus St. Pölten. Er überlebte den Ort des Grauens im heutigen Tschechien nicht. Die Stadt St. Pölten setzt ihrem Stadtbaumeister mit einer Rudolf-Tintner-Gasse ein Denkmal.

„Rudolf Tintner war ein jüdischer Architekt. Er realisierte mit seiner Firma zahlreiche Gebäude in der Stadt, darunter die Glanzstoff-Fabrik und viele Wohnhäuser“, erklärt Stadtmuseumsleiter Thomas Pulle. Dass es den Nationalsozialisten nicht um den Glauben ging, zeigt, dass Tintner bereits 1917 zum Katholizismus konvertiert war. Obwohl sich seine nichtjüdische Frau und Töchter für ihn einsetzten, musste Tintner bereits 1938 seine Geschäfte aufgeben und St. Pölten verlassen. Gegen Ende des Krieges 1944 wurde Tintner in das KZ Theresienstadt deportiert. Im Lager wurde er Leiter der Bautenabteilung und musste neue Fassaden errichten, die das Elend verdecken sollten. Die Gräuel im KZ überlebte Tintner nicht. Die Urne mit seinen Überresten beerdigten Verwandte in Wien.

Rudolf Tintner hinterließ der Nachwelt ein Tagebuch von seiner Zeit im Lager. „Die umfangreichen Notizen werden gerade vom Institut für Jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) beforscht. Aufgrund der tragischen Lebensgeschichte schlug ich Tintner als Namensgeber für eine Straße vor, um so ein Zeichen zu setzen“, sagt Pulle. Der Gemeinderat hat diesen Vorschlag nun beschlossen. Künftig wird die neue Straße zwischen der Eichendorffstraße und Goldegger Straße als Rudolf-Tintner-Gasse an den fast in Vergessenheit geratenen Baumeister erinnern.