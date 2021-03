Mehr als 250 Jahre erinnert die Kreuzigungsgruppe auf dem Kalvarienberg am Rande des Stadtwalds an die Leiden Christi auf dem Kreuz vor der Auferstehung. 1739 hatten die St. Pöltner 800 Gulden dafür gestiftet, 1747 Bildhauer Peter Widerin und Baumeister Franz Munggenast das Skulpturen-Ensemble und den Bereich mit Fundament und Stiegen gestaltet. Die lange Zeit und Umwelteinflüsse haben auch den Naturstein leiden lassen. Nach zwei Restaurierungen 1957 und 1992 entschloss sich die Stadt daher 2017, die denkmalgeschützte Kalvarienberggruppe umfassend zu restaurieren und den Bereich neu zu gestalten.

2018 schließlich wurden die Figuren abgeholt, nachdem die Schäden begutachtet und ein präzises 3D-Modell für eine genaue Oberflächenuntersuchung erstellt worden waren.

Risse und Gesichter mussten saniert werden

Gesicht und Hände von Maria und Apostel dürften demnach bereits früher ausgebessert oder neu angesetzt worden sein, die Figuren standen auf losen Ziegelsteinen. Bei den Schächern waren zur Stabilisierung bereits einige Metallspangen angebracht. Beim linken Schächer war die Stele bereits stark zerrissen und eine Sicherung notwendig. Dazu kamen Bewuchs und Regenschatten.

Nach der aufwendigen Restaurierung kehrten die Figuren kurz vor dem Fest zur Auferstehung an ihren Platz zurück. Überraschenderweise traten in der langen Abwesenheit noch große Teile der ursprünglichen Sockelzone zutage. Diese war aus unterschiedlichen Steinen gestaltet und symbolisiert den Berg als Ort der Kreuzigung. Daher wurde noch an einer Lösung gearbeitet, um die Sockelzone zu erhalten, auch wenn zur Sicherheit und Standfestigkeit die Figuren nun insgesamt auf ein breiteres Fundament gestellt wurden.

Eine weitere Entdeckung war direkt neben der Umzäunung eine bronzezeitliche Bestattung, die die Archäologen im vorigen Sommer untersuchten.

Nach der Rückkehr der Kreuzigungsgruppe wird vor Ort noch ein bis zwei Monate gearbeitet. Bürgermeister Matthias Stadler freut sich aber bereits jetzt, dass das historisch wichtige Denkmal vor dem Verfall bewahrt wurde und „für die nächsten Generationen erhalten bleibt.“