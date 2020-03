Monatelang kämpfte die ÖVP im Gemeinderat mit Zusatzanträgen für die Bestellung eines Gestaltungsbeirates. Als es in der Gemeinderatssitzung endlich an die Beschlussfassung ging, stimmte die ÖVP aber dagegen. „Wir vermissen echte, gelebte Bürgerbeteiligung und Transparenz“, erklärt Vizebürgermeister Matthias Adl das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion.

Der neu geschaffene Beirat könne erst zu spät in den Entwicklungsprozess eines Bauprojektes eingreifen und das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Beirat hätte „Top-Secret-Einstufung“, so Adl. ÖVP-Gemeinderat Mario Burger zeigte sich in der Debatte enttäuscht über das Vorgehen der SPÖ. In Bauausschüssen wäre niemand von der geplanten Umsetzung eines Gestaltungsbeirates in Kenntnis gesetzt worden. Viel mehr hätte sich die ÖVP einen Baubeirat nach Salzburger Modell gewünscht, der seit mehreren Jahrzehnten öffentlich tagt.

Einer Umfrage der Österreichischen Kammer der Zivilingenieure zufolge, sind derzeit dreiviertel aller Sitzungen von Gestaltungsbeiräten nicht öffentlich.

Ministerium empfiehlt wenig Öffentlichkeit

Der Magistrat hielt sich dabei auch an eine Empfehlung des zuständigen deutschen Bundesministeriums für Bau und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. „Diese Empfehlung lautet, Sitzungen mit wenig Öffentlichkeit durchzuführen“, erklärt Rathaus-Pressesprecher Thomas Kainz. Es sei aber möglich, die Ergebnisse des Beirates zu veröffentlichen, sollte der Bauträger zustimmen. Es würden auch Projekte behandelt, die noch vor einer Einreichung stehen. Vertraulichkeit und Verschwiegenheit stünden an oberster Stelle, so Kainz.

Beschlossen wurden die Gründung und die Geschäftsordnung eines Gestaltungsbeirates mit den Stimmen der SPÖ und FPÖ. Heuer soll das Gremium noch dreimal tagen, woraus sich voraussichtliche Kosten von rund 30.000 Euro ergeben.