Eisangebot in Stadt und Region St. Pölten unter der Lupe

Wenn es heiß ist im Sommer, dann schmeckt ein kaltes, cremiges Eis gleich noch viel besser. Das Angebot an Eis in der Stadt und der Region ist riesig, da fällt es oft schwer, sich zu entscheiden, wenn zusätzlich zu den klassischen Sorten Ausgefallenes wie Ferrero Rocher, Strawberry-Cheesecake und Papaya zur Auswahl steht.

Bei gleich zwei Gassenlokalen in St. Pölten gibt es Bachinger-Eis aus Böheimkirchen zu genießen. Etwa 36 Sorten bieten die Filialen in St. Pölten. Die Sorte „Weiße-Schokolade-Keks-Pistazie“, die es beim Bachinger zu probieren gibt, gewann dieses Jahr sogar das „Goldene Stanitzel“. Laut Angaben der Eissalons sind alle Fruchtsorten vegan beziehungsweise laktosefrei. Auch für Diabetiker ist was dabei. Im Stammhaus der Konditorei Bachinger in Böheimkirchen sind es aktuell 32 Sorten, die beliebtesten seien nach wie vor Schokolade, Erdbeer und Vanille. Neu im Sortiment sind in der heurigen Saison Birne, Melone-Drachenfrucht und Papaya. „Ab September gibt es dann wieder spezielle Herbstsorten, wie etwa das beliebte Apfelstrudel-Eis“, erzählt Karl Bachinger.

Beim Café Roma am Rathausplatz gibt es auch ausgefallene Sorten wie Aperol-Spritz oder Salted Caramel. Beliebte Sorten sind wie jedes Jahr Schokolade, Haselnuss und Erdbeer. Insgesamt gibt es 32 verschiedene Sorten zur Auswahl, auch Eis mit Tauschzucker ist dabei. Verschiedene Eisbecher mit unterschiedlichen Zutaten erwarten die Eisfreundinnen und Eisfreunde ebenso.

Das Café Schubert bietet statt Eis im Stanitzel diverse Eisteller an. Dabei sind die Beilagen auf die Eissorten feinstens abgestimmt. Auf der Eiskarte zu finden sind zum Beispiel das Schwedenbomben- oder das Salty-Caramel-Teller. Die Eisvariationen werden jährlich erneuert. Außerdem wird auf regionale Zulieferer gesetzt, weshalb sie ihr Bio-Eis von Hansinger beziehen.

Das Café Easy in der Schreinergasse bietet selbst gemachtes Eis an, das es auch beim Eiswagen am Ratzersdorfer See zu genießen gibt.

Original italienisches Eis gibt es im Schauspiel am Rathausplatz. Verschiedene cremige Sorten, Sorbets und Eiskreationen laden zum Genießen ein.

An zwölf verschiedenen Standorten in NÖ und Wien vertreibt das Neulengbacher Unternehmen Papa Luigi via Franchise-System die erfrischende Köstlichkeit. In St. Pölten gibt es das Eis im Einkaufszentrum Süd und im Punschkrapferl. Täglich gibt es 24 verschiedene Sorten im Sortiment der Eistrucks, die zwar in St. Pölten produziert, aber von Neulengbach aus geliefert werden. „Die klassischen Sorten haben wir immer im Sortiment, es gibt aber auch Ausgefallenes“, weiß Birgit Brandstetter von Papa Luigi. Besonders beliebt seien etwa die Sorten Haselnuss, Kaiserschmarrn oder Apfelstrudel, das heuer zum Eis des Jahres gewählt wurde.

Besonders stolz ist man bei Papa Luigi darauf, dass das Eis „nach der alten Schule und bewährten Rezepten“ produziert werde, wie Christian Brandstetter erklärt. „Wir arbeiten nicht mit Fertigmischungen, verwenden Obers, Milch und Früchte und keine Zusatzstoffe.“ Auch trotz massiver Teuerung werde nicht an Qualität eingebüßt und weiterhin mit 100 Prozent Vollmilch und hochwertigen Früchten produziert.

Wer Eis im klimatisierten Traisenpark genießen will, kommt an der Casa del Gelato nicht herum. Dort gibt es etwa veganes Fruchteis und am Wochenende gibt es auch einige Creme-Eissorten vegan. Haselnuss bekommt man auch zuckerfrei. Spezialsorten sind etwa Tropical mit Mangoglasur, Champagner und Vanille Madagaskar. Dabei achte man auf italienische Qualität.

Florian Hink hat am Hauptplatz in Wilhelmsburg sein Standl „Eisliebe“. Und das werde sehr gerne angenommen. Radfahrer kommen durch, bleiben stehen und setzen sich auf die Bänke unter den Palmen. Die Wilhelmsburger genießen die Vielfalt des kühlen Angebotes. „Doch die Saison ist ziemlich vorbei“, meint Hink, „wir hatten auch mit dem Wetter ein bisschen Pech. Die Saison beginnt normalerweise im März, April, da war es zu schlecht. Jetzt ist es ziemlich aus mit der Eisschleckerei. Viele gehen bei der Hitze ins Parkbad, haben Ferien, Urlaub.“ Besonderheiten bei Florians „Eisliebe“ sind Käsekuchen mit Himbeer-Crumble, Punschkrapferl, Lavendel oder Dunkle Schokosünde. Bei den Kindern beliebt ist Unicorn. 24 Sorten gibt es insgesamt und diese werden auch gewechselt.