Shoppen mit Stil: 10 Jahre St. Pöltner Glanzstoff-Kreativmarkt

Über 100 Designerinnen und Designer kommen aus ganz Europa für ein Wochenende nach St. Pölten gereist, um ihre handgemachten, nachhaltigen Designs und ihre ausgefallenen Kreationen am „Designverliebt Kreativmarkt“ zu präsentieren.

Zur Jubiläumsausgabe lädt zum ersten Mal auch ein richtiges Kaffeehaus in der Glanzstoff-Konerei zum Schlemmen und Genießen. Denn bereits seit zehn Jahren macht der Kreativmarkt die Landeshauptstadt ein Stückchen bunter, modischer und einfach designverliebter.

In etablierter Location geht der Event am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 18 Uhr bei gratis Eintritt über die Bühne.

Egal ob selbst gemachte Pestos, Popcorn oder Senf-Kaviar für die Geschmacksnerven, diverse Beauty-Produkte wie Haarseifen, Cremes oder Öle oder viele selbst gemachte Einzelstücke – jeder kommt auf seine Kosten. Besucherinnen und Besucher – vor allem die kleinen – bekommen auch die Möglichkeit, selbst zu designen und zu basteln.

