Preisgekrönter Digitaldrucker aus Ratzersdorf

Werbung

Nur wenige Monate nach dem Start von „Designyourdrink“ ist die Geschäftsidee von Lukas Pflügl schon mit einem „Druck & Medien Award“ in der Kategorie „Digitaldrucker des Jahres“ prämiert. „Das ist schon etwas Besonderes für uns. Wir erhalten zwar positive Rückmeldung von unseren Kunden, aber wenn eine Fachjury unsere Arbeit als Innovation erkennt und uns auszeichnet, ist das eine tolle Wertschätzung“, so Pflügl.

Der gelernte Bürokaufmann hat bei der Firma seines Vaters 3-P-Services von klein auf alles über Druck und die Maschinen gelernt. Dort baute er vor dreieinhalb Jahren auch die Digitaldruckabteilung auf. Als er auf der Suche nach einer neuen Druckmaschine war, kam ihm die Idee, Getränkedosen individuell personalisiert zu bedrucken. Im Dezember 2020 bestellte er die Maschine, die er mit seinem Know-how stark weiterentwickelte. Seit November 2021 produziert er in Ratzersdorf.

Der Kreativität beim Design sind keine Grenzen gesetzt. Foto: Foto Straubinger

„ Wir gestalten Werbegetränke im High-Quality-Bereich. Und füllen auch selbst ab“, sagt Pflügl. Denn er will selbst entscheiden, welche Produkte er vertreibt. Da setzt er auf Regionalität mit Wein aus der Wachau und Murauer Bier. Derzeit werden zwei Dosen pro Minute bedruckt. „Wir sehen uns im Veredelungsbereich. Digitaldruck auf Aluminium, so wie wir es machen, ist einzigartig auf der Welt“, ist Pflügl überzeugt. Auch Gold-, Silber- und Relieflacke können im Runddruck aufgebracht werden. „Unsere Software schafft es, dass es fast keine Verzerrung gibt“, erklärt Pflügl. Am Standort in Ratzersdorf sind derzeit sieben Personen beschäftigt.

Neben Dosen werden auch Mehrwegbecher bedruckt, Mindestabnahme sind zwölf Stück. Je nach Produkt liegen die Kosten bei 2 bis 2,50 Euro. Verwendet werden kann ein fertiges Design mit eigenem Bild oder ein frei gestaltetes Motiv.

www.designyourdrink.com

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.