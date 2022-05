Lernräume der Zukunft im Fokus bei Tag der Lehre an FH St. Pölten

Werbung

Zum 10. Tag der Lehre bot der neue Campus St. Pölten den idealen Rahmen für die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Entwicklungsthema im Hochschulbereich „Lernräume der Zukunft an Hochschulen: physisch, hybrid und online“. Mehr als 120 Hochschullehrende und -forschende aus dem gesamten DACH-Raum nahmen an den Tagungsformaten teil.

Hochschul-Identität in der Krise

Die Keynote der Veranstaltung hielt Katja Ninnemann von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Unter dem Titel: „Back on Campus. Bestandsaufnahme der Aspekte Innovation und Nachhaltigkeit für Lernräume der Zukunft“ konstatierte sie, dass sich Präsenzhochschulen nach zwei Jahren Pandemie und Fernlehre spürbar in einer Reflexion über ihre Identität befinden.

Onlife Space statt online vs. offline

Ninnemann argumentierte, dass die traditionelle Unterscheidung zwischen digital und analog, online und offline nicht mehr zeitgemäß ist und bringt das Konzept von „Onlife Space“ (entwickelt von Luciano Floridi, 2014) in die Diskussion. Dementsprechend bedarf es längst eines ganzheitlichen Verständnisses von technologie- und informationsangereicherten Umgebungen, denn physische und virtuelle Handlungsräume verknüpfen sich (auch bereits vor der Pandemie) immer mehr.

Ninnemann plädiert für den Hochschulcampus als „Reallabor“ – als eine offene und kollaborative Plattform – in der neue didaktische und Raum-Konzepte und -lösungen direkt im Hochschulalltag implementiert, getestet und evaluiert werden.

Neue Lernräume am Campus St. Pölten

Die unterschiedlichen Formate wie etwa Präsentationen, ein Diskursforum, ein Online-Stationenbetrieb sowie mehrere Hands-on-Workshops sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Besonders praxisorientiert war die „Learning Spaces Journey“.

Ausgewählte neue Lernräume am Campus St. Pölten, wie die neue Bibliothek, Future Lab, Creative Room, Outdoor Teaching Space und unterschiedliche Labore wurden erkundet und über die didaktischen Potentiale des jeweiligen Raums reflektiert. Die Ergebnisse fließen in die systematische Weiterentwicklung der Raumkonzepte und -ausstattungen an der FH St. Pölten ein.

„Der neue Campus St. Pölten war der ideale Rahmen für die kollaborative Auseinandersetzung mit dem lange Zeit sträflich vernachlässigten Zusammenhang zwischen Hochschullehre und Lernräumen. Nicht zuletzt die konkrete Begehung und gemeinsame Reflexion des didaktischen Potentials ausgewählter neuer Lernräume am Campus hat viele für die weitere Entwicklung relevante Erkenntnisse gebracht “, resümiert Josef Weißenböck, Leiter des Service- und Kompetenzzentrums für Innovatives Lehren und Lernen (SKILL) der FH St. Pölten und hauptverantwortlich für die Planung und Organisation der Tagung.

Über den Tag der Lehre

Der Tag der Lehre ist eine jährliche hochschuldidaktische Tagung an der FH St. Pölten und gleichzeitig die größte hausinterne Weiterbildungsveranstaltung rund um innovatives Lehren, Lernen und Prüfen.

