Planschen in Seen der Region St. Pölten

In der näheren Umgebung gibt es viele Möglichkeiten, um sich im Sommer abzukühlen. Wir haben einige Seen und Naturbadeteiche zusammengetragen.

Viehofner Seen

Beliebter Badeplatz und Naherholungsgebiet in der Landeshauptstadt sind die Viehofner Seen. Auf der Liegewiese kann man unter den Bäumen die Seele baumeln lassen. Ins Wasser geht es über Leitern von Stegen oder an einigen Stellen auch direkt vom Ufer aus. Weil einige seltene Vogelarten dort brüten, ist nur die Ostseite des größeren Sees für den Badebetrieb geöffnet. Zusätzlich gibt es einen Bootsverleih bei der Seedose, dem einzigen Gastronomiebetrieb am Viehofner See, und eine Bücherzelle.

Buffet: Ja

Barrierefrei: Nein

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Ja, aber nicht auf der Liegewiese

Schattenplätze: Ja

Ratzersdorfer See

Der Ratzersdorfer See in St. Pölten bietet ein großes Sport- und Freizeitangebot. Liegewiesen für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter gibt es ebenso wie schattenspendende Bäume und einen abgetrennten FKK-Bereich. Es gibt außerdem einen Handlauf für gehbeeinträchtigte Personen, um ins Wasser zu kommen. Neben der Bademöglichkeit gibt es Spielplätze, Beachvolleyball-Plätze, einen Basketball- und einen Fußballplatz, eine Minigolf-Anlage, den Skaterpark, die Calisthenics- und Freerun-Anlage, um sich auch körperlich zu ertüchtigen.

Buffet: Ja, mehrere

Barrierefrei: Handlauf für Gehbeeinträchtigte

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Nein

Schattenplätze: Ja

Naturbadeanlage Pyhra

Die Naturbadeanlage in Pyhra bietet eine Mischung aus Badesee-Vergnügen und Freibad. Am Areal finden sich ein Spielplatz, Liegemöglichkeiten und Sanitäranlagen in unmittelbarer Nähe. Auch der Gastronomiebetrieb ist leicht für eine Stärkung zu erreichen.

Buffet: Ja

Barrierefrei: Nein

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Nur in der Gastro.

Schattenplätze: Wenige

Ebersdorfer See

Der Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf bietet alles für den perfekten Sommertag. Kulinarisches und Drinks mit der „See Side“ und dem „Haus am See“ lassen weder Hunger noch Durst aufkommen. Und auch keine Langeweile, denn es gibt immer wieder Events. Stolz ist die Gemeinde auch auf den Kinderbereich und Spielplatz. Hunde sind in ausgewiesenen Zonen erlaubt und genügend Schattenplätze für Mensch und Tier gibt es auch. Sportliche werden glücklich mit dem Fußballplatz, den Beachvolleyball-Plätzen, dem Tennisplatz sowie dem Hochseilgarten. Nach dem sportlichen Vergnügen gibt es auch die Möglichkeit zu duschen und es stehen genug WCs zur Verfügung.

Buffet: Ja

Barrierefrei: Ja

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Ja

Schattenplätze: Ja

Naturbadeseen Traismauer

Die Naturbadeseen (sechs Hektar, bis zu fünfeinhalb Meter tief) bieten in den Sommermonaten die ideale Gelegenheit zur Abkühlung. Neben der hervorragenden Wasserqualität sind die Badegäste von den gepflegten Rasenliegeflächen begeistert. Eine große Liegewiese mit Bäumen bietet Platz für viele sonnenhungrige Badegäste. Für Familien gibt es genügend Freiflächen, auch ein kleiner Spielplatz mit Rutsche ins kühle Nass bietet jede Menge Spaß.

Sportbegeisterte freuen sich über den vorhandenen Beachvolleyball-Platz oder nutzen die wunderbaren Spazierwege entlang der naturbelassenen Badeseen. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Imbissstände und ein Gasthaus direkt am Gelände der Badeseen Traismauer. Natürlich sind hier auch Sanitäranlagen vorhanden.

Buffet: Ja

Barrierefrei: Nein

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Nein

Schattenplätze: Ja

Stausee Ottenstein

Der Stausee Ottenstein wurde in den 1950er-Jahren angelegt und verzaubert heute mit seinen fjordartigen, verzweigten Seearmen und der einzigartigen Landschaftsform. Zum Schwimmen und Verweilen finden sich zahlreiche Buchten und Liegewiesen. Viele abgelegene und vom Ufer aus schwer erreichbare Plätze lassen sich mit einem vor Ort entleihbaren Boot entdecken.

Auch die Schwesterstauseen Dobra und Thurnberg haben ihren eigenen Reiz: Thurnberg eignet sich mit Kinderspielplatz, abgetrenntem Badeteich, Minigolfplatz und Bootsverleih perfekt für Familien, während Dobra mit Lagerfeuerstimmung, Ballspielen und kleinem Bootsverleih vor allem die Jugend und aktive Badegäste anspricht.

Buffet: Ja

Barrierefrei: Nein

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Ja

Schattenplätze: Ja

Badeteich Trasdorf Foto: Marschik

Badeteich Trasdorf

Die Badeteichanlage Trasdorf ist im Sommer bei Erholungssuchenden aus nah und fern gleichermaßen beliebt. Die bequeme Liegewiese, ein Beachvolleyball-Platz, eine Wasserrutsche sowie ein Buffetbetrieb sorgen dafür, dass sich die Badegäste bestens wohlfühlen.

Der Badeteich wird einmal jährlich im Frühjahr von den Feuerwehrtauchern gereinigt, mehrmals im Jahr wird die Wassergüte kontrolliert und die Bäderaufsicht der Bezirkshauptmannschaft Tulln besichtigt jährlich den Badeteich.

Das Areal hat eine Größe von etwa 3,4 Hektar und eine Wassertiefe von drei bis fünf Meter. Der Wasserrechtsbescheid schränkt die Anzahl der Badegäste auf 1.000 Personen ein, allerdings sind an besonders heißen Tagen durch die beschränkte Anzahl an Kfz-Stellplätzen maximal bis zu 700 Badegäste möglich.

Buffet: Ja

Barrierefreier Einstieg: Ja

Parkmöglichkeiten: Ja

Hunde erlaubt: Nein

Schattenplätze: Ja

Aubad Tulln

Fünf Hektar Wasserfläche umgeben von großzügigen Grünflächen und Auwald bietet das Tullner Aubad seinen Badegästen. Zwei Wasserrutschen, ein schwimmender Oktopus, das Kleinkinderspielschiff „Arche Noah“, ein Sandstrand, ein Erlebnis-Spielbach und mehrere Ballspielplätze erhöhen den Badespaß für Jung und Alt. Stand-up-Paddle-Boards und Tretboote werden verliehen. Im westlichen Teil des Aubades steht kostenloses WLAN zur Verfügung. Im östlichen Bereich können Grillplätze gemietet werden. Direkt beim Aubad gibt es drei Padel-Tennis-Courts.