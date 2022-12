Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres in der Region St. Pölten

Der Kreisel verschwindet mit Großbaustelle

An ihm kommt heuer kaum jemand vorbei: Der Europaplatz ist beinahe das ganze Jahr Baustelle (die sogar ihre eigene Webcam hat). Langsam verschwinden dabei die gewohnten Rundungen. Oft wechselnde Spursperren stellen so manche Autofahrerinnen und manchen Autofahrer vor Herausforderungen. Kurz vor Jahresende ist dann die Bahn frei für die mehr als 40.000 Fahrzeuge, die täglich eine der größten Kreuzungen des Landes befahren. Von dem jahrzehntelang die Ansicht prägenden Becken mit dem Springbrunnen ist nun nichts mehr zu sehen. Als Ersatz kommt am Rande des Europaplatzes im nächsten Jahr eine Rotunde. Auch Nebenanlagen wie etwa Geh- und Radwege werden im kommenden Jahr noch gestaltet.

Foto: Zieritz & Partner

Jahr des Wiedersehens, der großen Premieren und des Feierns

Nach längerer Pause ist St. Pölten wieder Austragungsort und Hotspot für große Veranstaltungen und Partys. Das Bravissimo-Festival lockt mit spannenden Straßenkünstlern tausende Menschen vor Ferienbeginn in die Innenstadt. Beim Frequency Festival feiern rund 50.000 Menschen mit RAF Camora & Bonez MC, Jason Derulo, Cypress Hill, Annenmaykantereit oder Apache 207. Nur das Wetter bremst Party und Aufräumarbeiten etwas aus.

Die Einsatzkräfte blicken auf ein vergleichsweise ruhiges Festival zurück. Spitzenleistungen der Einsatzkräfte sind kurz darauf in der NV-Arena bei den Bundesfeuerwehrleistungsbewerben zu sehen, musikalisch unterstützt von DJ Ötzi. Die heimische Musikszene gibt beim Summer Blues Festival, Musik.STP-Festival und Electronic Lakeside am Ratzersdorfer See live ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Einen Tag lang ist St. Pölten zudem American-Football-Hauptstadt bei der Austrian Bowl.

Foto: Maria Prchal

Neue Fußgängerzone vom Domplatz bis zum Alumnat

Nach über zehn Jahren Grabungs- und Baustelle ist der Domplatz 2022 umgebaut. Nicht ohne das ganze Jahr über in der Diskussion zu bleiben. Die einen vermissen auf der großen Fläche – die nicht nur dem Markt, sondern auch zwei Bühnen samt Publikum Platz bieten soll – das Grün, die anderen Parkplätze. Sprühnebel soll im Sommer für Abkühlung sorgen. Mehrere Bäume stehen seit Ende des Jahres an der Süd-Seite.

Dort wird sich künftig auch das Tourismusbüro samt Partnern mit Kulinarischem präsentieren. Mit Fertigstellung des Umbaus ist der Domplatz auch Fußgängerzone, diese zieht sich Richtung Osten bis zum Alumnatsgarten. Dieser wird zum öffentlichen Park. Das Alumnat soll für die gewerbliche Nutzung entwickelt werden und einen Durchgang von der Wiener Straße zum Park bekommen.

Foto: Josef Vorlaufer

Schnellstraße auf dem Abstellgleis

Schon Ende des Vorjahres verkündet das Ministerium, dass die S 34 in der geplanten Form nicht kommen wird. Das Ringen zwischen Gegnern und Befürwortern geht jedoch weiter. Durch die Sichtung und den Fotonachweis von Feldhamstern an der geplanten Trasse verstärkt sich die Hoffnung der Straßengegner. Deren Beschwerden gegen den Bescheid im Naturschutzverfahren weist das Bundesverwaltungsgericht großteils ab.

Foto: Benedikt Reisner

Die Stadt plant in Folge rechtliche Schritte gegen die Ministerin. Weil die Straße im Gesetz stehe und es keinen Hinderungsgrund für den Bau mehr gibt, müsse gebaut werden, bestätigt ein Linzer Strafrechtsprofessor. Am Rande der Diskussion um die S34 gibt es auch Querelen innerhalb der ÖVP. Gemeinderat Josef Brader verlässt die Gemeinderatsfraktion, bleibt aber weiterhin Gemeinderat der ÖVP.

Prominente Ansiedler und Neubauer

Der Wirtschaftsstandort St. Pölten verzeichnet 2022 trotz großer Herausforderungen einige prominente Neuzugänge. Und auch bereits in der Landeshauptstadt etablierte Unternehmen bauen aus. Mit Jahresbeginn ist Prefa in St. Georgen mit Logistikcenter und Fertigwarenlager zu finden. Unweit davon sichert sich Mitte des Jahres Rewe ein Grundstück. Dort will der Mutterkonzern von Billa, Penny und Adeg ein neues Zentrallager errichten und umliegende Lagerstandorte zusammenlegen. Kritik kommt wegen der weiteren Bodenversiegelung in der Stadt, Befürworter betonen, dass Arbeitsplätze geschaffen und Wege kurz gehalten werden.

Foto: Plasser & Theurer

Dazu gesellt sich in Wörth Plasser & Theurer. Der Gleisbaumaschinen-Weltmarktführer erwirbt 7,7 Hektar von den ÖBB. Als Teil des zukunftsträchtigen Systems Bahn investiere man kontinuierlich in Innovationen sowie Forschung und Entwicklung, heißt es. Man plane, die Räumlichkeiten für die technologische Entwicklung auszuweiten. Die Nähe zum ÖBB-Bildungscampus sowie anderen Unternehmen der Bahnindustrie wie dem Weichenwerk Wörth hätten den Standort interessant gemacht. Die ÖBB eröffnen ihren Bildungscampus für bis zu 550 Menschen täglich im Juli.

Foto: Norbert Oberndorfer

Der ÖAMTC zieht um und eröffnet direkt an der Mariazeller Straße neu samt Ausbildungszentrum. Bauhaus startet mit der Errichtung eines Marktes auf dem Areal der ehemaligen Kopal-Kaserne. Die ÖGIG, Österreichs Glasfaser- Infrastrukturgesellschaft, mit mittlerweile über 100 Mitarbeitenden zieht zudem an den Europaplatz, in die bisherigen Räume der Raiffeisenbank. Die übersiedelt zuvor in den neuen „raiffeisen corner“. Die neue Zentrale der Raiffeisenbank Region St. Pölten beherbergt auch eine Bank-Filiale, ein Café-Restaurant und einen Veranstaltungssaal.

Geschlossenen Haltestellen, Pläne für ein S-Bahnsystem und die Idee eines O-Bus

Alternativen zum Auto oder zumindest Zweitauto sind in der Stadt ein großes Thema. Mit der Eröffnung des ÖBB-Bildungscampus sowie der dazugehörigen Haltestelle wird die Haltestelle Wörth geschlossen. Proteste werden laut. Immer wieder werden der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecken nach Herzogenburg und Krems und eine rasche Elektrifizierung der Strecke nach Traisen und Freiland gefordert.

Der ÖBB-Rahmenplan bis 2028 sieht die Elektrifizierung bis 2026 vor, der zweigleisige Ausbau bleibt jedoch in der Planungsphase. Nichtsdestotrotz präsentiert Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko Pläne für ein S-Bahnsystem, die „Regio S-Bahn St. Pölten“ im Zentralraum. 150 neue Zugverbindungen soll das bis zum Ende des Jahrzehnts bringen. Erweitert werden soll das um ein S-Bus-System. St. Pölten, Herzogenburg und Wilhelmsburg präsentieren Ende des Jahres eine Studie für ein O-Bussystem. Dieses soll auf der Nord-Süd-Achse Wilhelmsburg und Herzogenburg besser an den öffentlichen Verkehr anbinden. Gespräche mit Land und Bund folgen.

Projekt „Rossmarkthöfe“ verkauft, Architekten-Wettbewerb für WWE-Gründe abgeschlossen

Nachdem es um die „Rossmarkthöfe“ nach der Präsentation länger ruhig geblieben war, verkauft Signa ihr Projekt für das 14.000 Quadratmeter große Leiner-Areal zwischen Promenade, Rossmarkt und Rathausplatz. Das 100-Millionen-Euro-Projekt in der Innenstadt mit Wohnungen, Gewerbeflächen, Restaurant und Garage übernimmt die Süba. Diese will nach ersten Gesprächen mit dem Bürgermeister nach der Baubewilligung zeitnah umsetzen. Beteiligt ist Signa auch am Wohnprojekt auf den WWE-Gründen. Die Stadt jedoch nicht mehr.

Foto: Zoom_VP

Sie verkauft ihre Anteile an der WWE Wohn- und Wirtschaftspark Entwicklungsgesellschaft m.b.H. und sichert sich stattdessen einen Teil des Grundes. 1,75 Millionen Euro investiert die Stadt in 40.000 m² Grund zwischen Glanzstoff und Traisen. Damit soll das Wohnprojekt um 200 Wohnungen reduziert werden. Der Architekten-Wettbewerb ist mittlerweile abgeschlossen. Die Ergebnisse werden im Jänner präsentiert.

Eisberg mit Naherholungsgebiet und Sicherheitszentrum

Die neue Eisbergspitze ist im Mai fertig. Der Hügel mit Pavillon ist das weithin sichtbare Aushängeschild des neuen Naherholungsgebiets samt Retentionsbecken westlich des Stadtwalds. Weitere Grünflächen und ein Bewegungspark entstehen noch. Den Unmut mancher Anrainer bringt jedoch das Sicherheitszentrum, das nebenan entstehen soll. Weil die Stadt Grundstücke nicht bekam, sollen statt eines Teils des Grüngürtels, der in ursprünglichen Plänen eingezeichnet war, Polizei-Hallen wachsen. Zu kämpfen haben die Menschen im Westen im Sommer auch mit Deponie-Gestank nach dem Verkauf. Eine Halle soll Abhilfe schaffen.

Foto: Maria Prchal

Jüngster Bürgermeister und Urgestein ziehen sich zurück

Stefan Klammer zieht sich aus der Gemeindepolitik zurück. 2019 wird er als jüngster Bürgermeister Niederösterreichs angelobt, holt bei der Gemeinderatswahl zwei weitere Mandate für die ÖVP in Neidling. Aus gesundheitlichen Gründen tritt Klammer schließlich als Bürgermeister zurück und legt auch das Amt als Gemeinderat zurück. Nachfolgerin ist Gemeindepartei-Obfrau Barbara Egerer-Höld. Nach fast 28 Jahren im Amt als Bürgermeister legt Johann Hell (SPÖ) mit Jahresende alle politischen Funktionen zurück. Er will die Marktgemeinde in jüngere Hände übergeben. Nachfolger soll Franz Haunold werden. Die Bürgermeisterwahl im Gemeinderat findet Anfang Jänner statt.

Foto: Nadja Straubinger

Neue Hauben, beständige Gabelfreuden und Weltmeister

Mit zwei Hauben reiht sich das Aelium in die Reihe der vom Gault Millau geadelten Lokale in St. Pölten. Eine Haube sichern sich die Gaststätte Figl und das Dolce Vita. Empfehlungen bekommen Vinzenz Pauli und Osteria. Aelium, Figl und Vinzenz Pauli finden sich auch unter den hundert besten Niederösterreichs im „À la carte“.

Foto: Max Steiner

Der Falstaff vergibt drei Gabeln an das Aelium, zwei an die Gaststätte Figl sowie eine an Vinzenz Pauli, Dolce Vita, Gasthof Winkler und Roter Hahn. Beim Kaffee ist St. Pölten sogar Weltmeister. Felix Teiretzbacher von Felix Kaffee siegt bei den globalen Röstmeisterschaften. Der Bio-Lupinenkaffee aus der Dunkelsteiner Rösterei der Hafnerbacherin Petra Leitner ist Bio-Produkt des Jahres. Bei den prestigeträchtigen Craft Spirits in Berlin holt zudem Wodka der Bar Yesterday Silber.

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.