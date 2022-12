Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk St. Pölten

Olympischer Einstand

Boardercrosser Jakob Dusek etabliert sich endgültig in der Weltelite, beim Saison-Highlight in Peking klappt es für den Herzogenburger allerdings nicht nach Wunsch. Dusek schafft als Qualifikationsdritter souverän den Aufstieg. Doch im Achtelfinale verkantet der Athlet von Union Trendsport Weichberger, muss die Medaillenhoffnungen vorzeitig begraben. „Schade! Es wäre so viel mehr drinnen gewesen“, seufzt Dusek. Bei seinen ersten Olympischen Spielen muss er sich mit Platz 25 begnügen. In der Weltcup-Gesamtwertung klassiert sich der Premierensieger von Cervinia hinter dem Deutschen Martin Nörl und seinem Landsmann Alessandro Hämmerle auf Platz drei. Der Start in den Weltcupwinter 2022/23 klappt mit einer „brutal guten Woche“ – auf Duseks Lieblingshang in Cervinia holt er sich die Plätze zwei und fünf.

Bereits Fixpunkt in der Weltelite: Boardercrosser Jakob Dusek. Foto: APA/Erwin Scheriau

Zugpferd nimmt Tempo auf

Nach schwierigen Jahren kehrt endlich wieder der Erfolg in die NV Arena zurück. Mal wieder geht’s turbulent zu beim SKN St. Pölten. In der Führungsriege wird umgebaut, General Manager Andreas Blumauer im Februar entlassen (Präsident Schwarzl: „Wir mussten die Reißleine ziehen“). Als ehemaliger Bundesligist muss sich der SKN St. Pölten in der Vorsaison mit Platz acht begnügen, startet aber im Herbst richtig durch.

Die aus Bochum geholte Leihgabe Luis Hartwig und der von den eigenen Amateuren ins Profiteam beförderte Jaden Montnor treffen in den letzten Runden vor der Winterpause aus allen Lagen. So kann die Truppe von Stephan Helm und Emanuel Pogatetz Horn noch überflügen – der SKN setzt sich die Winterkrone auf. Finanziell bleibt die Lage nach dem Ausstieg von Namenssponsor „spusu“ angespannt (1,2 Millionen negatives Eigenkapital, mehr als 300.000 Euro Verlust im zurückliegenden Geschäftsjahr). Trotz Platz eins in Liga zwei „ist der Aufstieg kein Muss“, wie Matthias Gebauer, der neue Geschäftsführer Wirtschaft bei den Wölfen, betont.

Torgaranten bei Winterkönig SKN St. Pölten: Luis Hartwig und Jaden Montnor Foto: Wolfgang Wallner

Topleistungen beim Prokop-Memorial

Markus Fuchs läuft im Sommer beim Liese-Prokop-Memorial – zum letzten Mal unter der Leitung von Gottfried Lammerhuber – knapp an den österreichischen Uralt-Rekord von Andreas Berger über die 100 Meter heran. Fuchs, der im Herbst seinen Wechsel zur Union St. Pölten bekannt gibt, drückt seine Bestmarke auf 10,17 Sekunden. Lokalmatadorin Lena Pressler verbessert den rot-weiß-roten Rekord über 400 Meter Hürden, Olympia-Starter Lukas Weißhaidinger schleudert beim Prokop-Memorial den Diskurs 65,98 Meter weit und holt sich Platz eins.

Topleistung beim Liese-Prokop-Memorial: Markus Fuchs. Österreichs schnellster Mann startet nun für die Union St. Pölten. Foto: APA/AFP/Andrej Isakovic

Debütantenfreuden und EM-Frust

International können die Athleten der Union St. Pölten die eine oder andere Duftmarke setzen. Leni Lindner verpasst das 100-m-Semifinale der besten 24 bei ihrer ersten EM der allgemeinen Klasse nur um einen Rang. Auch Lena Pressler gibt in München ihre EM-Premiere: Über 400 Meter Hürden läuft sie die zweitbeste Zeit ihrer Karriere, klassiert sich auf Platz 30. Ein „gebrauchtes“ Wettkampfjahr liegt hinter St. Pöltens Parade-Mehrkämpferin Ivona Dadic. Die Vize-Weltmeisterin kämpft sich nach ihrer Verletzungsmisere zurück, verzichtet jedoch auf ein Antreten bei der WM in Eugene (USA) – die Formkurve passt noch nicht ganz. Dadic fokussiert sich voll auf die Europameisterschaft in München, startet dort auch gut in den Wettkampf. Doch eine höchst umstrittene Disqualifikation über 200 Meter setzt allen Träumen ein Ende.

Disqualifikationsdrama bei der EM in München: Ivona Dadic. Foto: APA/AFP/Andrej Isakovic

Traum erfüllt

Meistertitel? Na, klar! Cupsieg? Wie immer. St. Pöltens Fußballfrauen setzen ihren Erfolgsrun fort und legen international noch einen drauf. Mateja Zver schießt die Wölfinnen mit einem Last-Minute-Zaubertor gegen die Finninnen aus Kuopio zum Aufstieg. Erstmals stehen die Ladies von Trainerin Liese Brancao in der Gruppenphase der Women’s Champions League. In ihrer Gruppe mit Wolfsburg, Roma und Slavia Prag holen die Landeshauptstädterinnen immerhin vier Punkte, scheiden als Gruppendritte aus dem Bewerb aus. Angreiferin Julia Hickelsberger, im Sommer vom SKN nach Hoffenheim gewechselt, wird im Dezember zu Österreichs Fußballerin des Jahres gewählt.

In Jubelpose: Maria Mikolajova. Erstmals ziehen St. Pöltens Fußballfrauen in die Gruppenphase der Königsklasse ein. Foto: Wolfgang Wallner

Kickinger schreibt Turn-Geschichte

Die Böheimkirchnerin Selina Kickinger (22) bestätigt ihren tolle Aufwärtstrend bei der Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool. Mit Rang 19 überbieten die ÖFT-Athletinnen bei der das bislang beste Teamergebnis der Verbandsgeschichte (Rang 22 von 2014) um drei Plätze. „Das hat unheimlich viel Spaß gemacht“, unterstreicht Kickinger, die im Mehrkampf als beste Austro-Turnen Platz 44 belegt. Stark zeigt sich auch bei der Europameisterschaft in München. Dort holt die Bezirkssportlerin Rang elf.

Hat Turngeschichte geschrieben: Böheimkirchens Selina Kickinger. Foto: Ferrato

Wachablöse bei Korbjägern

Zu einem „fliegenden Wechsel“ kommt’s bei den Basketballern des SKN St. Pölten nach dem Viertelfinal-Aus in der ersten Liga. Im Sommer übergibt Andreas Worenz das Traineramt an den ehemaligen Kapfenberg-Coach Mike Coffin und übernimmt statt dessen die sportliche Leitung. Mit dem US-Amerikaner Mike Holton jr kommt ein treffsicherer Legionär, die Landeshauptstädter starten jedoch durchwachsen und gehen als solider Mittelständler ins neue Jahr. Im Cup ist für die St. Pöltner schon im Achtelfinale Endstation.

Jungstar Rashaan Mbemba gehört zu den "Fixsternen" am SKN-Basketballhimmel. Foto: Wolfgang Mayer

Schmirls Premieren-Medaille

Der Rabensteiner Sportschütze Alexander Schmirl kommt auf Touren – und wie! Beim Europacup in Zagreb sicherte sich der 33-Jährige über 300 Meter Liegend Silber. Ende Oktober setzt der Pielachtaler bei der Weltmeisterschaft in Kairo noch einen drauf. Schon im Teambewerb (Dreistellungsmatch) erkämpft sich Schmirl Platz drei, erobert tags darauf seine erste WM-Einzelmedaille. 597 Ringe stehen für den Routinier zu Buche, der sich in einer knappen Entscheidung Bronze über 300m liegend sichert.

Erste Einzelmedaille bei einer WM geholt: Sportschütze Alexander Schmirl aus Rabenstein Foto: APA/expa/Groder

Senkrechtstarter mit Viertelfinalpech

Mit 26 startet Tristan Takats so richtig durch. Der Skicrosser aus Böheimkirchen löst in seiner ersten vollen Weltcupsaison das Ticket für die Olympischen Spiele. In Secret Garden stößt Takats bis ins Viertelfinale aus, touchiert dort jedoch die Skienden des Kanadiers Jared Schmidt und scheidet aus. Platz 15 ist für den Böheimkirchner ein Erfolg: „Darauf lässt sich aufbauen.“ Den Weltcup schließt Takats, der aufgrund einer Covid-Infektion das Saisonfinale verpasst, als zweitbester Österreicher auf Platz sieben ab.

Von Null auf Hundert: Skicrosser Tristan Takats (Böheimkirchen). Foto: APA/expa/JFK

Aufstieg in Reichweite

Für die St. Pöltner Handballerinnen läuft’s wieder. Nach dem Vizemeistertitel in der WHA Challenge (zweithöchste Spielklasse) hinter Tulln überwintert das Team von Rita Varga-Borbás auf Platz eins. Bei den Männern liegen die Falken in der HLA Challenge Südost in der laufenden Saison auf Kurs Richtung Meister Play-off. Im ÖHB-Cup scheiden die St. Pöltner beim favorisierten Erstligisten Vöslau aus (28:34).

Mit den St. Pöltner Falken vorne dabei: Nikola Zakula (rechts). Foto: Claus Stumpfer

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.