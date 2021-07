So etwas ist in der Geschichte des Cirkus Pikard bislang noch nicht passiert: Diebe kletterten zu später Stunde in das Zelt und stahlen Inventar und Requisiten der Artisten. Noch bis zum Sonntag macht die Zirkustruppe am Areal der ehemaligen Kopalkaserne Station.

Zwei Uniformen, drei Kleider, zwei Paar Schuhe, zwei Taschen, ein Cowboyhut; außerdem eine ganz besondere Gitarre und zwei Sticks vom Schlagzeug sind weg; ebenso die Ponyreitkassa mit 20 Euro Bargeld und Ponyreit-Tickets. Zirkusdirektor Alexander Schneller kann es noch immer nicht fassen: „Das ist wirklich sehr ärgerlich. Vor allem um die Gitarre ist wirklich schade. Sie ist in mühevoller Arbeit selbst gebaut. Unser Jongleur benötigt diese für seine Nummer.“

Der persönliche Schaden wiege daher weit mehr als der materielle Verlust. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. „Wir hatten zwei tolle Vorführungen. Es herrschte beste Stimmung. Alle zogen sich müde, aber glücklich zurück“, erinnert er sich. Der Wind sei in dieser Nacht sehr laut gewesen, daher hätte man auch niemand Fremden bemerkt, wie er das Zelt betreten hat. „Es war kein Vandalenakt, weil die anderen Sachen und auch die Tiere sind zum Glück unversehrt“, schildert Schneller. Er glaubt noch immer an einem dummen Streich, möglicherweise von Jugendlichen. „Sogar Gummibärchenpackungen, die sonst verschenkt werden, sind verschwunden“, erzählt der Zirkuschef. Außerdem mutmaßt er, dass die Diebe mitunter sogar Besucher einer Vorführung waren, da sie eben gezielt Dinge wie die Gitarre mitgehen ließen.

Schneller hat auf jeden Fall Anzeige erstattet und bittet, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Außerdem appelliert er an die Vernunft der Diebe, die Gegenstände wieder zurückzugeben. „Die Gitarre und die anderen Requisiten sind einfach Bestandteil unserer Vorführung“, betont er.