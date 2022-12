Sieben Einbrüche an einem Tag in St. Pölten

Kurz vor Weihnachten sind anscheinend auch Einbrecher auf Besorgungstour durch St.Pölten. Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler hatte schon Anfang der Woche zur Vorsicht gemahnt, weil sich die Kellereinbrüche in der Landeshauptstadt häuften.

Am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag schlugen Diebe jetzt gleich sieben Mal im ganzen Stadtgebiet zu und brachen diesmal nicht nur Keller auf.

Geld, Fahrräder und E-Scooter auf der Liste

Bei gleich zwei Häusern in der Gerdenitschstraße nahe dem Friedhof hebelten Einbrecher ein Fenster auf und stahlen Geld. In einem Fall wurde die Schlüsselbox der Hausverwaltung aufgebrochen und damit der Keller aufgesperrt. Bei einem Einbruch auf der Baustelle am Dunantplatz beim Universitätsklinikum brachen der oder die Täter einen Container auf und entwendeten Werkzeug. Am Hammerweg beim Regierungsviertel waren wieder Keller das Ziel. In der Lederergasse wurde ebenso in zwei Kellerabteile eingebrochen und noch in eines in der Propst-Führer-Straße.

Besonders abgesehen haben es die Einbrecher auf Fahrräder, E-Bikes uns E-Scooter.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.