Nicht auf Bargeld, nicht auf Schmuck, sondern auf Gartenmöbel hatten es Langfinger in der Landeshauptstadt abgesehen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen die Diebe in der Eybnerstraße zu. Sie ließen eine 1,20 Meter lange Rattan-Sitzbank und zwei Sessel aus dem Gastgarten eines Lokals mitgehen. Diese transportierten sie vermutlich mit einem Lastwagen ab. Wo die Möbel nun aufgestellt sind und wer darauf nun chillt, war am Freitag noch Gegenstand der Ermittlungen.