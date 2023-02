„Digitales in die Haptik bringen“: Ausstellung in St. Pölten

„Es ist wichtig, unter die Oberfläche zu schauen, und das wird immer schwieriger“, weiß Elisabeth Schimana vom Institut für Medienarchäologie. Sie ist Kuratorin der Ausstellung „Digi Dic“, die noch bis Samstag, 11. März, im Stadtmuseum läuft. „Wir möchten mit der Ausstellung digitale Dinge in die Haptik bringen“, betont Schimana, die es persönlich oft wütend mache, dass man den großen Playern häufig nicht ausweichen könne.

Das zeigt etwa ein Ausstellungsstück von Tactical Tech, welches die 296 verschiedenen Firmen, die zu Google gehören, umfasst.

Die Datenkrake kann bei jedem Selfie zuschlagen

„Wenn man nicht genau hinschaut, merkt man das gar nicht“, sagt Schimana. Die Datenkrake könne jedoch bei jedem Selfie zuschlagen. Es würden daraus biometrische Daten gesammelt. Auch bei Online-Meetings könnten Daten ausgelesen werden. In Verwendung dafür seien Künstliche Intelligenzen.

Dass das aber nicht immer perfekt funktioniert, zeigt eine Installation bei der Ausstellung. Dem Thema Künstliche Intelligenz und ihrer Auswirkung auf die künstlerische Produktion und der Frage nach Verantwortung gehen Expertinnen und Experten bei einem Gespräch am Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr nach. Davor gibt es auch noch die Möglichkeit, an einer Führung mit der Kuratorin Elisabeth Schimana teilzunehmen.

Am Samstag, 11. März, wartet dann noch der Workshop „Telefonsicherheit“ mit Klaudia Zotzmann-Koch. Dabei wird erläutert, was wir selbst tun können, um unsere Geräte sicherer zu machen und einiges an Auslesen zu verhindern. Dafür sind die eigenen Smartphones mitzubringen.

