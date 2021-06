„Wie kann ich helfen?“ Diese Frage bekommt man im Magistrat bald nicht nur während der Amtsstunden gestellt, sondern bald vom digitalen Mitarbeiter rund um die Uhr. Der Chatbot auf der Website soll, wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, im nächsten Frühjahr in Vollbetrieb sein und auf viele Fragen eine Antwort haben.

„Wir wollen den Chatbot in vollem Umfang ausrollen, also umsetzen, was technisch möglich ist“, erklärt Pressesprecher Thomas Kainz. Entwickelt werde der Chatbot vorrangig für die Auskunftserteilung an die Bürgerinnen und Bürger. Er soll aber auch als interne, ständig weiterlernende Wissensdatenbank für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen.

Unterstützung bei bis zu 1.000 Fragen täglich

Bei über 700 Leistungen der Stadtverwaltung, davon allein 195 im Bürgerservice, sei das durchaus eine Herausforderung. Bis zu 1.000 Anliegen täglich werden per E-Mail, Telefon oder persönlich an die Stadtverwaltung herangetragen. „Auch solche, für die wir nicht zuständig sind.“ Der Chatbot soll zumindest Auskunft erteilen, wo sich die Bürger hinwenden können.

Das Angebot richtet sich nicht nur an junge, technikaffine Menschen, sondern an alle Altersgruppen, betont Kainz. Als moderne Verwaltung strebe der Magistrat eine einfache und intuitive Bedienung an.

Zusammenarbeiten will St. Pölten mit anderen Gemeinden aus NÖ und auch Anleihen bei Linz nehmen. In der oberösterreichischen Hauptstadt ist Chatbot „Elli“ bereits im Dienst. Wie der St. Pöltner Bot heißen wird, dazu gibt es laut Kainz bereits Ideen. Es gebe auch Überlegungen, bei der Namensfindung die Bevölkerung einzubinden.