Aktionen für Väter und Kinder.

Am 14. Juni ist wieder Vatertag. Der Katholische Familienverband der Diözese St. Pölten lädt anlässlich dieses besonderen Tages dazu ein, gemalte Bilder, Erzählungen, Fotos oder Gedichte vom gemeinsamen Papa-Kind-Tag per Mail an info-noe@familie.at zu senden. Einsendeschluss ist der 22. Juni. Diese Erinnerungen an den Vatertag oder einen anderen schönen Gemeinschaftstag werden auf der Website des Katholischen Familienverbandes veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es außerdem ein REELOQ (Fotoequipment).

Außerdem bewirbt der Familienverband wieder die beliebten Papa-Tochter- oder Papa-Sohn-Wochenenden, die im Juli und im August stattfinden. Alle Infos hierzu gibt es im Internet unter www.vaterkind-camp.at