Für Menschen in Not wurde erstmals nicht an der Haustür, sondern mittels Erlagschein gespendet. Unter dem Motto "Not wohnt bei Dir im Ort - die Hilfe auch" wurden 400.000 Euro eingenommen, teilte die Caritas am Dienstag mit.

Das gesammelte Geld erreichte jedoch nur rund die Hälfte des Vorjahresbetrags von 818.000 Euro. Hannes Ziselsberger, Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten, zeigte sich dennoch dankbar und sprach davon, dass viele Menschen "ein großes Zeichen der Solidarität gezeigt haben und damit auch in Zeiten einer gesundheitlichen Krise nicht auf jene vergessen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen".

Erlagscheine wurden an alle Haushalte in der Diözese St. Pölten, also im westlichen Niederösterreich, geschickt und den "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") sowie der Zeitschrift "Kirche bunt" beigefügt. Die üblicherweise rund 5.000 ehrenamtliche tätigen Haussammler waren in diesem Jahr Corona-bedingt nicht unterwegs.

( S E R V I C E - www.caritas-stpoelten.at Spendenkonto: IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000 BIC: RLNWATWWOBG Kennwort: Haussammlung. Online-Spenden: www.caritas-haussammlung.at )