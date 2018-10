Es sei ein Versuch und eine Ermutigung, "den Acker der Kirche neu unter den Pflug zu nehmen, die Samen, die wir reichlich haben, zu säen - und auf den Herrn der Ernte zu vertrauen", erläuterte Johann Wimmer, Direktor der Pastoralen Dienste, die das Jahrbuch herausgeben. Der seit Juli amtierende St. Pöltner Bischof Alois Schwarz betonte im Vorwort: "Meine große Freude wird es sein, gemeinsam mit Euch diesen 'Acker Diözese' zu bestellen." Er sei überzeugt: "Nur in Gemeinschaft fruchtet der Glauben." Das sei ihm "ein großes persönliches Anliegen", versicherte der Bischof: "dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam überlegen, gemeinsam wachsen".

Von den Pastoralen Diensten heißt es weiters: "Wer in der Bibel liest, stellt fest, dass Gott immer wieder die Menschen überrascht, weil er etwas oder sogar alles neu machen kann. Oft erschreckend neu. So dass er uns versichern muss: "Fürchtet euch nicht!" Das Neue sei also nicht nur faszinierend, sondern "oft auch verstörend", weil es das Vorgefundene in Frage stelle. "Und doch baut das Neue auf der Grundlage des Alten, des Bestehenden. Auch und gerade, wenn das Alte bereits zerfällt, bildet es den fruchtbaren Humus, aus dem das Neue wachsen kann."

Das Jahrbuch bietet einen ausführlichen Rückblick über das vergangene Arbeitsjahr in der Diözese St. Pölten, einen aktuellen Personalschematismus und umfasst 192 Seiten. Erhältlich ist es um sieben Euro in jedem Pfarramt der Diözese oder im Behelfsdienst der Pastoralen Dienste (Bestellungen per Mail pd.behelfsdienst@kirche.at oder Tel.: 02742/324-3315).