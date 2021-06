Kommt nichts Ungeplantes mehr dazwischen, dann dürfen St. Pöltens Nachtclubs ab Juli wieder öffnen. Die angekündigten Lockerungen der Bundesregierung versprechen wieder Partynächte ohne Sperrstunde.

Die „3-G-Regel“ soll auch in der Nachtgastronomie mehr Freiheit bringen. Zunächst dürfen zwar nur 75 Prozent der Kapazitäten genutzt werden, ab Donnerstag, 22. Juli, fällt aber auch diese Beschränkung. Ebenso fallen die Maskenpflicht im Inneren, die Registrierungspflicht und die Abstandsregeln.

„Es ist ein Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit, dass wir nach so langer Zeit wieder aufsperren können“, ist LaBoom-Chef Andreas Brandstetter froh über die Ankündigung der Bundesregierung. Am Samstag, 24. Juli, wird das LaBoom erstmals wieder aufsperren. „Wir haben schon sehr viele Reservierungen und die Kommentare in den sozialen Medien sind zu 100 Prozent positiv“, berichtet Brandstetter.

Erster Discotag für viele junge Besucher

An einen normalen Clubsommer glaubt er dennoch nicht. Das habe vor allem damit zu tun, dass eine ganze Generation Discos nur von außen kennt, denn schließlich sind diese seit März 2020 geschlossen. „Da besteht enormer Nachholbedarf. Und auch die etwas Älteren freuen sich schon aufs Fortgehen“, so Brandstetter.

Bereits am ersten Juli-Wochenende will Steve Ponta sein Warehouse aufmachen und bis dahin den Club auf Vordermann bringen. An den Eröffnungstagen verspricht Ponta ein gut ausgewähltes Programm, bei dem für jeden etwas dabei sein wird. „Wir werden alle lokalen DJs zusammenbringen, um ein Comeback zu feiern“, ist sich Ponta sicher. Bevor er aber in zu große Euphorie verfällt, will er noch die Verordnung abwarten. Für den sicheren Eintritt in die Nachtgastronomie sei er schon länger vorbereitet, „nur jetzt werden wir also die Chance bekommen, es auch zu beweisen.“