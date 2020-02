Aus 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche des Leiner-Stammhauses am Rathausplatz werden 2.000, und mit dem Großteil des Gebäudekomplexes bis hin zur Promenade kann René Benko dann machen, was er will: Konferenzzentrum, Hotel, Restaurant, Wohnungen, Tiefgarage. Der Kernsatz im NÖN-Artikel lautet: „Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan müssen angepasst werden.“ In der Praxis heißt das wohl, dass der Architekt zusammen mit den Bauplänen auch die passenden Bauvorschriften einreichen wird: so funktioniert Verwaltungsvereinfachung 2020.

Ein Schalk unter den NÖN-Redakteuren hat den Artikel unmittelbar neben dem Bericht über den Vortrag des Stadtplaners Reinhard Seiß über St. Pöltner Bausünden platziert: „Blick von außen auf hässliche Orte“.

Erich Wallner, St. Pölten