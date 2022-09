Sommerkino zu "Baukultur in St. Pölten" im Sonnenpark

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Rechtzeitig vor Sommerende gibt es am Freitag, 9. September, im Sonnenpark noch einmal einen Kinoabend unter Sternenhimmel. Mit dem Film „Ort schafft Ort“ und einer Podiumsdiskussion wird das Thema „Baukultur in St. Pölten“ aufgerollt.

Um 20 Uhr wird der Film „Ort schafft Ort“ von Robert Schabus gezeigt. Er dreht sich um die Gegensätze und Potentiale, die hinter schrumpfenden Regionen, Streusiedlungen, Dörfern und urbanen Kleinstädten stecken.

Im Anschluss findet im Mobilen Stadtlabor die Podiumsdiskussion „Baukultur in St. Pölten" statt. Zu diesem Thema sprechen Uli Böker (Verein LandLuft, Ex-Landtagsabgeordnete Oberösterreich und Ex-Bürgermeisterin Ottensheim), Carina Wenda (Stadtplanung Stadt St. Pölten) und Dorothee Huber ( TU Wien – Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen, Landuni Drosendorf).

Moderiert wird der Abend von Agnes Peschta (Präsidentin Verein LAMES/Sonnenpark, Pädagogin und Kulturarbeiterin in Wien und St. Pölten).

Weiteres Programm im Sonnenpark

Neben dem Sommerkino findet am 17. und 24. September auch ein Field Recording und Sounddesign-Workshop im Sonnenpark statt. Der Workshop „So klingt der Sonnenpark“ verbindet „Field Recording“, also das Aufnehmen von Klängen in der Natur, mit der digitalen Nachbearbeitung der aufgenommenen Sounds und dem Erstellen von Liedern und Klanglandschaften. Weitere Informationen zu den Events findet man auf der Website: www.lames.at

