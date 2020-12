Nachdem Frank Drechsler mit seiner WISA-Messe heuer coronabedingt vom Frühjahr in den Herbst wechseln musste, hoffte er für 2021 wieder auf seinen traditionellen Termin. Die nächste Auflage der größten Messe in St. Pölten war für das Wochenende von 16. bis 18. April geplant. Doch jetzt zog Drechsler die Reißleine und verschob wieder in den Herbst. Neuer Termin ist 1. bis 3. Oktober.

Natürlich einmal mehr nicht ganz freiwillig. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen glaubt der Salzburger Messe-Profi nicht, dass es beim derzeitigen Pandemieverlauf möglich sein wird, Messen in den nächsten Monaten in gewohnter Art und Weise durchführen zu können. „Um einen Messebesuch genießen zu können, bedarf es einer sicheren Atmosphäre – in gesundheitlichem, aber auch wirtschaftlichem Interesse aller“, so Drechsler, der allerdings auch einer Termin-Kollision ausweichen möchte. Denn die Messe Tulln hat dieser Tage ihre „HausBau“-Messe vom Jänner just auf das WISA-Wochenende verlegt. „Zwei Groß-Messen innerhalb von 40 Kilometern – das würden weder die Aussteller noch die Besucher verstehen“, schüttelt Drechsler, der vom Mitbewerb weder vorinformiert und auch nicht kontaktiert wurde, den Kopf. Was Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln bestätigt: „Für uns wäre es nämlich kein Problem, wenn beide Veranstaltungen über die Bühne gehen würden. Denn ich sehe keine Konkurrenzsituation. Während wir voll den Hausbau und das Energiesparen im Visier haben, uns vor allem überregional sehen, ist die WISA eher eine regionale Freizeitmesse, bei der das Bauen ja nur ein kleines Detailthema ist. Letztendlich haben wir im Sinne unserer Aussteller entschieden, die sich diesen Termin gewünscht haben.“ Eine Ansage, die Frank Drechsler so nicht bestätigen kann: „Es gibt viele Aussteller, die auf beiden Messen vertreten sein wollen, sie waren von der Verschiebung überrascht.“

Auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler ist nicht wirklich happy mit der Vorgehensweise der Tullner: „Die WISA ist ein fester Bestandteil im heimischen Veranstaltungskalender und wichtiger Eckpfeiler für die regionale Wirtschaft.“ Nicht zuletzt deswegen habe man heuer trotz erschwerter Rahmenbedingungen gemeinsam die Wirtschaftsmesse in der Landeshauptstadt ermöglicht. „Wir hoffen eigentlich schon, dass auch in Tulln auf diesen jährlich wiederkehrenden Fixpunkt im NÖ-Terminplan Rücksicht genommen wird.“

Letztendlich ist es jetzt aber, wie es ist – und die WISA weicht sowieso in den Herbst aus. „Auf lange Sicht hoffe ich aber, dass wir irgendwann wieder auf den Frühjahrstermin zurückkehren können“, so Drechsler.