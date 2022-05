Am St. Pöltner Rathausplatz gemeinsam die Vielfalt feiern

Werbung

Der Diversity Day des Büros für Diversität der Stadt St. Pölten in Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten will eine offene Gesellschaft, in der Vielfalt Platz hat, feiern. Zahlreiche Aktionen bieten die Möglichkeit sich zu informieren und zu begegnen. Von 10 bis 15 Uhr können Besuchende das Thema Diversität bei Infoständen und Programmpunkten interaktiv erleben.

Der Diversity Day unterstützt die Sensibilisierung rund um das Thema Behinderung, Barrierefreiheit und Inklusion. Man kann in eine „Welt im Dunkeln“ eintauchen und Gesellschaft und Leben aus anderen Perspektiven kennenlernen.

