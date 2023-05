Fachhochschule St. Pölten zeigt sich kunterbunt und vielseitig

Kunterbunt war die Aula des Campus der Fachhochschule St. Pölten am heutigen Mittwoch. An Ständen präsentierten Studierende, spielerisch aufbereitet, Themen rund um Inklusion und Diversität. Der „Diversity Day“ fand heuer im Rahmen der ersten „Aktionswoche Inklusion“ statt. Die FH St. Pölten, die Bertha von Suttner Privatuniversität und das Büro für Diversität der Stadt St. Pölten veranstalteten die Inklusionswoche anlässlich des europäischen Protesttages zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai.

Neben den Ständen fand am Vormittag auch ein Radioworkshop zum Thema inklusive Medienarbeit statt. „Qualify for Hope“ Schülerinnen und Schüler durften dabei die Grundlagen der Interviewführung lernen und gleich praktisch ausprobieren. Auch das Campus und City Radio stand offen. Live on Air sprach Programmchefin Anna Michalski mit den Schülerinnen und Schülern, die sich auch Lieder wünschen durften.

Die Aktionswoche geht noch weiter. Am 4. und 5. Mai finden Workshops und Vorträge, sowie das Rahmenprogramm statt. Mehr Details: aktionswoche.fhstp.ac.at

