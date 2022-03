"Bewertung löschen": Druck auf St. Pöltner Lieferservice-Kunden

Wer kennt es nicht? Das bestellte Essen kommt spät und/oder ungenießbar an. Anonyme Bewertungen sollen ermöglichen, Kritik am Lieferservice zu üben.

Unter St. Pöltens Restaurants scheint es schwarze Schafe zu geben, die nicht mit schlechten Bewertungen umgehen können. Foto: ScreenshotLieferando

Einen Schreck erlebte jedoch eine St. Pöltner Kundin: Auf ihre kritische Bewertung folgte Druck durch das Restaurant. Andere Menschen in der Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten?“ bestätigen ihre Erfahrungen.

„Ich habe geglaubt, dass meine Bewertung auch für das Lokal anonym ist“, erzählt die junge Frau. Stattdessen kenne das Restaurant nicht nur ihren Namen und ihre Adresse, sondern auch ihre Handynummer und E-Mailadresse.

Noch am selben Abend erreicht sie die erste SMS mit der Aufforderung, ihre Bewertung zu löschen. Es folgen E-Mails und zahlreiche anonyme Anrufe, auch mitten in der Nacht.

Belästigung durch Anrufe und Klingelterror

Eines Abends stehen drei Männer vor ihrer Haustür und klingeln. Das Restaurant war eines ihrer Lieblingslokale, daher erkennt sie die Mitarbeiter. Das Klingeln wiederholt sich in den darauffolgenden Tagen. „Da dachte ich mir, ich lösche die Bewertung, weil es mir das nicht wert ist“, berichtet sie. Seit dem Löschen herrsche Ruhe und sie meide das Lokal.

In einem solchen Fall rät Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler, sich an die Polizei zu wenden. „Eine Nötigung sollte man auf jeden Fall anzeigen“, so Bäuchler. Stattdessen wandte sich die junge Frau an die Lieferservice-Plattform. Die habe jedoch nicht reagiert.

