Sommerkonzert im St. Pöltner DOM

Das Domorchester unter der Leitung von Valentin Kunert hatte sich für das diesjährige Sommerkonzert etwas ganz besonderes überlegt. Mit gleich vier verschiedenen Solisten und einem abwechslungsreichen Programm versetze man die Konzertgäste ins staunen. Die Auswahl der Stücke wich dabei von klassischen Messstücken ab: So bot man den Gästen eine Suite für Jazztrompete und Kammerorchester des Deutschen Komponisten Ralf Hesse sowie eine Tangomesse des Argentiniers Martin Palmeri. „Wir wissen noch nicht, wohin diese Reise heute geht, aber holen wir gemeinsam Luft und gehen wir den Weg gemeinsam mit den Musikern“, weckte auch Bischof Alois Schwarz das Interesse des Publikums auf das Unbekannte.

Trompeter musste kurzfristig einspringen

Für die Höhepunkte des Konzerts sorgten dabei auch die vier Solisten, welche mit Unterstützung des Domorchesters ihrem Talent freien Lauf lassen konnte. Monika Schwab (Tenor) Antoinette Pylarino (Tanz) Milos Avramovic (Bandoneon) und Gerhard Ornig (Trompete) begeisterten die Gäste mit ihren Soloeinlagen. Besonders Ornig konnte gleich zu Beginn tosenden Applaus ernten, nachdem er bei der Suite von Hesse mit musikalischen Feingefühl und High Notes auf seiner Trompete beeindruckte. Für Ornig war das Konzert dabei auch relativ spontan gekommen. Da Benny Troschel, welcher das Konzert eigentlich spielen sollte erkrankt war, musste Ornig kurzfristig einspringen und konnte das Publikum trotzdem sofort in seinen Bann ziehen. Generell kam das Konzert bei den Gästen so gut an und der Ansturm in den Dom war so groß, dass man auch am Mittelgang des Doms Sessel aufstellte, da die normalen Kirchenbänke nicht genug Platz für alle Gäste boten.