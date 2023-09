Gastronomen-Grant nach gelungenem Fest

„Es ist sensationell gelaufen“, freut sich Gastronom Otto Raimitz. Gemeinsam mit seinen Wirte-Kollegen Alfred Neuhauser und Matthias Strunz hat er die Gäste beim Fest am Domplatz versorgt. Mit 71 Mitarbeitenden sorgten sie bei der Domplatz-Eröffnung für Getränke und Kulinarik. „Die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden war gut“, freuen sich die drei Wirte.

In der Nachbarschaft brodelte es allerdings. Ein Lokal am Platz daneben hatte am Samstag geschlossen. Teczan Soylu vom Café im Palais Wellenstein, das nur die Freiluftbar öffnete, machte seinem Ärger auf Social Media Luft. Informationen zum Ablauf seien zu spät gekommen. Als er wusste, wo die Ein- und Ausgänge sowie Fluchtrouten lagen, sei es zu spät gewesen, um genug Personal aufzustellen. Die Außenbar habe aber gut funktioniert. Unzufrieden ist er allerdings auch über den Informationsfluss zur Bewirtung am Platz. Über die Suche sei er nicht informiert worden. Er unterstelle niemandem Korruption, wie ihm jetzt vorgeworfen werde, finde aber, es werfe ein falsches Bild nach außen, wenn ausgerechnet Obmann und Obmann-Stellvertreter der Wirte-Plattform die Bespielung übernehmen. Sehr wohl Bescheid wusste er über die Ideen für die künftige Gastronomie am Domplatz. „Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Da möchte ich auch nicht dabei sein.“

„Wirte wurden im Februar informiert“

Mit den ansässigen Wirtschaftstreibenden habe man im Vorfeld wegen der Neugestaltung des Platzes gesprochen, heißt es hingegen von der Stadt. Im Februar seien etwa alle Mitglieder der Wirtevereinigung informiert worden, dass sich Interessierte für den Domplatz bei der Stadt melden können. Bei der Generalversammlung sei es ebenso Thema gewesen, sagt gastro*stp-Obmann Matthias Strunz. Laut Stadt sind mit einzelnen Gastronomiebetrieben bereits mehrmals Gespräche hinsichtlich einer künftigen Einbindung am Domplatz geführt worden. „Manche Unternehmen haben sich lange davor proaktiv an die Stadt gewandt und signalisiert, das Konzept des neuen Domplatzes gerne mittragen und mitgestalten zu wollen.“ Mit diesen wurden Gespräche zum Eröffnungsfest geführt. „Zumal dies Betriebe sind, die in der Lage sind, gemeinsam kulinarische Versorgung für bis zu 8.000 Personen an einem Konzertabend abzuhandeln“, heißt es vom städtischen Veranstaltungsservice.

Als Vorteil für die Kunden sehen Stadt und Wirte eine abgestimmten Karte und Preisliste, die Möglichkeit zur Becherrückgabe an allen Ausgabestationen und Kartenzahlung. Dafür haben die drei Festwirte die Domplatz Event GesbR gegründet. An der sei aber keineswegs auch die Stadt beteiligt betonen beide Seiten. Vielmehr soll die Gesellschaft bürgerlichen Rechts auch bei künftigen Festen dienlich sein, „um alles unter diesem Dach organisieren und abwickeln zu können“. Es gebe auch schon eine Anfrage aus Krems. Ein Beschluss zur Vergabe der Gastro bei der Domplatz-Veranstaltung sei nicht notwendig gewesen. Für die Zukunft seien noch keine Beschlüsse gefasst worden.

Wirte für künftige Domplatz-Bewirtung sind noch gesucht

Enttäuscht zeigt sich Ex-Wirte-Obmann Neuhauer: „Nach 25 Jahren Wirtegruppe hätte ich schon gedacht, dass die Kollegialität schon stark verwurzelt ist.“ Trotzdem blickt man positiv in die Zukunft. Wie schon der Rathausplatz soll auch der Domplatz belebt werden. „Wir wollen auch diesen Platz veredeln sagt Raimitz, betont aber auch, dass für die künftige Bespielung des Domplatzes noch nichts in Stein gemeißelt ist: „Wir schreien seit Monaten, dass wir noch ein bis zwei Kollegen brauchen.“

Innungsmeister Leo Graf betont zur Debatte: „Man muss sich in St. Pölten als Gastronom schon selbst bewegen und sagen, dass man mitmachen möchte. Das war schon immer so.“ Die Veranstaltung sei für die Innenstadt eine Bereicherung gewesen.