Gratis-Tickets für Fest am St. Pöltner Domplatz waren schnell weg

Es war ein Geduldsspiel, das viele Menschen von Ticketkäufen für die Konzerte von Superstars kennen. Schon vor dem offiziellen Verkaufsstart peilten viele die Festspielhaus-Webseite an, um pünktlich zu aktualisieren. Zu viele anscheinend, denn vorerst war die Seite gar nicht mehr zu erreichen.

Schon die Karten für das Eröffnungskonzert der Tonkünstler waren begehrt und bald weg. Mittwochvormittag war der Ansturm auf die Tickets für die Ö3-Konzerte von Pizzera & Jaus, Josh und Lukascher am 9. September so groß, dass zuerst gar nichts ging. Als die Webseite des Festspielhauses wieder erreichbar war, war die Schlange im Warteraum lang. Tausende Menschen stellten sich für die begehrten 0-Euro-Tickets an. Innerhalb kurzer Zeit waren alle vergeben.

Kartenbörse geplant

Karten für die Konzerte am 8. und 9. September sind damit bereits vergriffen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, sich in einer Warteliste einzutragen. Außerdem wird laut Stadtaussendung die Facebook-Gruppe "Was ist los in St. Pölten?" eine Ticketbörse ins Leben rufen. So sollen Tickets, die eventuell doch nicht benötigt werden, anderen Freude bereiten.

Fernsehübertragung und erweiterter Konzertgenuss

Das Konzert der Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Richard Kaufman wird vom ORF aufgezeichnet und im Abendprogramm von ORF 3 gezeigt. Außerdem arbeitet die Stadt derzeit an einer Lösung, um das Konzerterlebnis auch jenen zu ermöglichen, die kein Ticket mehr ergattert haben.