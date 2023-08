Platz für Tonkünstler, Pizzera & Jaus und Hochamt an drei Tagen

„Ein Platz für alle“ ist das Motto, wenn von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, der neu gestaltete Domplatz eröffnet wird.

Den Anfang macht das Tonkünstler-Orchester unter Leitung von Richard Kaufmann. Mit Ina Regen, Thomas Gansch, Nikolaus Habjan und Igudesman & Joo bietet das Orchester des Festspielhauses ab 18 Uhr ein Crossover-Programm am Freitag. Mehr als 3.000 Menschen haben dann Platz beim gratis Sitzkonzert.

8.000 Musik-Fans finden dann am poppigen Samstag beim Ö3-Konzert Platz. Das startet um 18 Uhr mit Lokalmatador Lukascher. Um 19.30 Uhr übernimmt Josh, ab 21.30 Uhr fahren dann Pizzera & Jaus „eine ins Leben“. Auch hier ist der Eintritt gratis. Ein Ticket wird allerdings trotzdem benötigt. Dieses ist für Freitag bereits jetzt und für Samstag ab 9. August unter festspielhaus.at erhältlich.

Am Sonntag wird mit einem Hochamt um 10.30 Uhr im Dom gefeiert. Mit Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ wird um 18 Uhr dann das Festival Musica Sacra von Christina Gansch, Johannes Bamberger, Günter Haumer, Valentin Kunert, der Domkantorei und dem L'Orfeo Barockorchester eröffnet. Karten dafür gibt es unter www.festival-musica-sacra.at.

Neue Bedeutung für multifunktionalen Domplatz

Die Neugestaltung des Domplatzes sei neben dem internationalen Vorzeigeprojekt Kinderkunstlabor und der Neugestaltung der Synagoge ein Meilenstein, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Eröffnung des Platzes für alle gelte es zu zelebrieren, auch als Auftakt für ein fulminantes Kulturjahr 2024.

Mit seiner Multifunktionalität werde der Domplatz zukünftig eine ganz andere Bedeutung haben, zeigt sich Bürgermeister Matthias Stadler überzeugt. „Der größte Platz der Stadt ist als zentraler Platz Bindeglied zwischen Stadt, Regierungsviertel und Kulturbezirk.“ Noch sei die Platzbespielung allerdings nicht fertig. Weitere Konzepte sollen laut Stadler schon bald präsentiert werden. Ein Kunstprojekt im Rahmen des Festivals Tangente vom Schweizer Künstler Christian Philipp Müller entsteht dort schon heuer. Man werde auch Gastro auf den Platz bringen. „Klar ist auch unser Bekenntnis zum Markt“, so Stadler. Rücksicht müsse man auch auf den liturgischen Bereich nehmen.

„Ein Platz ist ein Platz und kein Hof oder Garten“, unterstrich Bischof Alois Schwarz zur Gestaltung. Er sei dankbar, dass es so eine unbebaute Weite gibt, „die auch gelernt werden muss“. Kennengelernt habe er den Domplatz noch als Parkplatz, wo um jeden Platz gerangelt wurde. Es brauche aber Führungen am Domplatz, weil für viele die Weite ungewohnt sei. Man müsse das Gesamte betrachten, meinte Mikl-Leitner bei der Präsentation. Bodenschutz sei wichtig, aber „nicht an allen Plätzen ist Entsiegelung möglich. Die Archäologie sagt man müsse hier schützen.“ Zur Frage, was wo möglich ist, müsse es aber viel Information geben. Stadler: „Mit der ersten Veranstaltung, und dann erst recht mit dem Schwerpunkt 2024, wird man sehen, was der Platz kann.“