Voller Domplatz und beste Stimmung in St. Pölten - hier die Bilder

Beste Stimmung herrschte am Domplatz auch am zweiten Tag der Eröffnungsfeierlichkeiten. Lokalmatador Lukascher heizte die Stimmung schon ordentlich an bis Josh und später Pizzera & Jaus auf der Bühne standen. Denn spätestens dann war der Domplatz voll. Viele fühlten sich in Zeiten der Stadtfeste zurückversetzt, andere genossen einfach das Leben auf dem „Platz des Todes“ wie ein Tageszeitung vor wenigen Wochen schrieb.

Segnung des Domplatzes am Sonntag

„Es werde Licht, und es ward Licht“ heißt es am Sonntag. Im Rahmen des Hochamtes um 10.30 Uhr im Dom wird auch der neue Domplatz gesegnet. Um 18 Uhr startet das Festival Musica Sacra ebenfalls im Dom. Christina Gansch, Johannes Bamberger, Günter Haumer, Valentin Kunert, die Domkantorei und das L'Orfeo Barockorchester präsentieren Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“.