Dass sich viele Wirtschaftstreibende rund um den Domplatz Parkplätze in der Nähe ihrer Geschäfte wünsche, haben sie bereits oft bekundet. Während sich die Stadt „weiter in Verhandlungen befindet“, unterstreicht nun erstmals auch ein offizieller Wirtschaftsvertreter dieses Begehr: „Die Wirtschaftskammer stellt sich gegen eine ersatzlose Streichung von Parkraum in der Innenstadt“, will WKNÖ-Bezirksstellenobmann Norbert Fidler die Erreichbarkeit für den Individualverkehr gewährleistet wissen. Weniger Parkraum bedeute den Verlust von Attraktivität für die Innenstadt-Geschäfte.

Martin Gruber-Dorninger Samthandschuhe statt Abrissbirne

Mit Fidler begrüßen auch die Chefs der Banken in unmittelbarer Nachbarschaft die Attraktivierung des Domplatzes und die Idee einer Garage unter dem Bischofsgarten. Für Oberbank-Direktor Franz Frosch gibt es allerdings keine Alternative zum Domplatz, vor allem für Leute, die vom Osten in die Innenstadt kommen. „Dass man im Sinne der Kulturhauptstadt-Planung Autos unter die Erde bringen will, ist natürlich sinnvoll“, erklärt Sparkassen-Vorstandsdirektor Helge Haslinger.

Während Fidler die Stadt bei der Finanzierung in die alleinige Pflicht nimmt, zeigt Haslinger Bereitschaft: „Wenn es ein Konzept gibt, wird die Stadt Partner brauchen, um es zu realisieren.“