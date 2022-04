St. Pöltner Flashmob für den Frieden in der Ukraine

Werbung

Die Marktbesucher staunten nicht schlecht, als der Domplatz plötzlich von rund 50 Tänzerinnen gestürmt wurde und diese mit lauter Musik den Markt zu ihrer Bühne machten. Die Message war klar und auf den T-Shirts zu sehen: Frieden für die Ukraine.

Der Tanz dauerte rund zehn Minuten. Die Musik lieferte der italienische Sänger Pietro Erik Arnò, bekannt von der Band „Insieme“. „Der Flashmob war ein Statement für Frieden. Als Künstlerin und Bühnendarstellerin wollte ich ein Zeichen und eine Aktion im Rahmen meiner Möglichkeiten setzen, meine Fähigkeiten so zielgerichtet wie möglich für den guten Zweck einsetzen“, erklärt Organisatorin Anita Hofmann.

Die Aktion wurde auch genutzt, um Spenden zu sammeln. Sachspenden gingen direkt an das Rote Kreuz, das die Verteilung der Güter an die Flüchtlinge organisiert. Mit dem „Stage up your Life“-Spendenkonto konnte und kann auch finanzielle Unterstützung geleistet werden. Über 1.000 Euro kamen so schon zusammen.

Das Spendenkonto mit der Nummer AT79 3266 7000 0074 1256 ist noch bis 30. Juni geöffnet.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.