Hoch hinaus auf den Dachstuhl des Bistumsgebäudes in St. Pölten

Das Museum der Diözese St. Pölten – Museum am Dom – zeigt in diesem Jahr eine Ausstellung zum Thema „Sakraler Jugendstil“. Es ist dies die erste Ausstellung zu diesem Thema seit 111 Jahren. Im Rahmen der großen Domplatz-Eröffnung hat das Team ein spannendes Programm zusammengestellt: Neben Führungen durch die Jugendstil-Ausstellung kann man dabei den Domplatz von verschiedenen Blickwinkeln erleben.

Foto: Wolfgang Mayer

Los geht es am Samstag, 9. September, um 10 Uhr. Treffpunkt für alle Programmpunkte ist der Eingangsbereich im Erdgeschoß des Museums am Dom. Von 10 bis 16 Uhr gibt es eine Domplatz-Rallye mit einer Verlosung. Spannende Fragen und kurzweilige Rätsel eröffnen einen anderen Blick auf den Domplatz. Die Rallye ist für Groß und Klein geeignet. Sie dauert rund 45 Minuten. Mit der Teilnahme ist auch die Teilnahme am Gewinnspiel möglich.

Weitere Programmpunkte:

10.15 Uhr: Vortrag mit Führung: Der St. Pöltner Domplatz im Wandel der Zeit

11 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Sakraler Jugendstil“

Von 13 bis 14.30 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher den Domplatz – von oben und von unten ansehen: Um 13 Uhr, 13.30 Uhr und 14 Uhr gibt es die Möglichkeit den Dachstuhl des Bistumsgebäudes zu besichtigen. Die Besichtigung ist nur in Kleingruppen von jeweils acht Teilnehmenden möglich. Zählkarten gibt es am Veranstaltungstag an der Kassa des Museums ab 10 Uhr. Reservierungen oder Vorbestellungen sind nicht möglich. Für die Besichtigung ist festes Schuhwerk und Schwindelfreiheit nötig. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Um 13 und um 14 Uhr gibt es außerdem die Möglichkeit die Bischofsgruft zu besuchen. Um 15 Uhr gibt es eine Führung durch die Ausstellung „Sakraler Jugendstil“.