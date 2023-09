St. Georgener radelt 2.500 Kilometer alleine ans Meer

Fünf Wochen, 2.500 Kilometer, 167 Stunden – so die Bilanz von Wolfgang Weinzierl. Er fuhr von seiner Heimat St. Georgen bis ans Schwarze Meer. „Ich fahre viel mit dem Rad und mache jedes Jahr eine Tour. Vor 30 Jahren habe ich mir schon einmal gedacht, das wäre interessant, bis zur Mündung der Donau zu fahren“, erklärt Weinzierl. Heuer war die Zeit reif und er war den gesamten Juli unterwegs.

Extra trainiert hat der begeisterte Radfahrer dafür nicht, die Kondition aus den Tagestouren habe gereicht. Bei der Fahrt selbst hat er die Streckenlänge an die Tagesverfassung angepasst und natürlich auch Zeit für Besichtigungen eingeplant. Mit Packtaschen am Rad und einem Zelt für den Notfall – gebraucht hat er es nicht – legte er die gesamte Strecke alleine zurück. „Da findet man nicht viele, die so etwas machen“, schmunzelt Weinzierl. Auch unterwegs traf er nicht oft auf Radfahrer. Ab Ungarn hat er nur etwa zehn andere Radbegeisterte getroffen. „Mir macht das nichts, ich kann gut alleine sein“, sagt der St. Georgener. Und mit dem Handy habe man sowieso immer Kontakt mit der Familie.

Flach und gut ausgebaut startete die Reise mit dem Rad, doch unterwegs gehen die Wege immer wieder weg von der Donau über Landesstraßen. Dort war der Verkehr mal mehr, mal weniger. Mit einem GPS-Gerät fand er den Weg, denn ab Ungarn gab es keine Hinweistafeln mehr. An einem Tag legte er 1.200 Höhenmeter zurück und teilweise führte der Weg auf einen Damm neben der Donau auf Schotter und Wiese, wo er nur „10 bis 12 km/h fahren konnte“. Und auch die Straßen waren oft in seinem sehr schlechten Zustand. Überraschend also, dass Weinzierl nur einmal einen „Patschen“ hatte.

Bervor der Reifen geklebt werden konnte, musste zuerst alles abgeräumt werden. Zum Glück war ein Baum in der Nähe und die Reperatur konnte im Schatten erledigt werden. Foto: Wolfgang Weinzierl

Unterwegs gab es auch viele Straßenhunde. „Ich habe mich vorab informiert und hatte Pfefferspray und eine Ultraschallpfeife mit“, sagt Weinzierl. Die Pfeife habe aber immer genügt, einmal hat ein Hund in die Packtaschen gebissen. Stärkeren Eindruck habe jedoch die Müllproblematik gemacht. „In Serbien und Bulgarien ist wirklich sehr viel Müll. Vor den Orten sind einfach Müllhalden“, so Weinzierl, das sei sehr erschütternd.

Ziel war die Stadt Konstanza in Rumänien und natürlich hat er sich auch das Donaudelta angesehen. „Die Natur war sehr beeindruckend“, schwärmt er. Zurück ging es dann mit dem Auto und nicht mehr allein: „Zwei Freunde haben mich abgeholt“, berichtet Weinzierl von der zweitägigen Rückfahrt.