Bürgerinnen und Bürger stellten Strategie für Radlberg fertig

Das Leitbild für den Dorferneuerungsprozess in Radlberg ist fertig. Auch beim dritten Leitbildabend waren 35 Bürgerinnen und Bürger dabei. Die Radlberger Identität soll im Vordergrund des Dorferneuerungsprozesses stehen – die Stärkung des sozialen Miteinanders ist allen Beteiligten wichtig, darauf „könne und müsse man aufbauen“, sind sich die Anwesenden einig. Eine Projektgruppe wird sich in den nächsten Monaten damit auseinandersetzen, wie dieses Ziel erreicht werden kann, sei es mit Veranstaltungen oder gemeinsamen Aktivitäten. „Den Teilnehmenden ist wichtig, den Prozess breiter aufzustellen. Denn bisher sind wenig ganz Junge dabei und auch Zugezogene sollen mehr angesprochen werden“, berichtet Regionalberaterin Marisa Fedrizzi.

Parallel dazu wird sich eine zweite Gruppe mit der Erhebung von Treffpunkten beschäftigen. „Bevor wir an die Planung von neuen Kommunikationsorten gehen, begutachten wir die bestehende Situation und loten gemeinsam Möglichkeiten aus“, berichtet Gemeinderat Werner Edelbacher (SPÖ), der von Beginn an aktiv an dem Prozess beteiligt ist.

Besonders wichtig bleibt das Thema der Verkehrssicherheit, dem die Bürgerinnen und Bürger mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen begegnen wollen. Inputs gab es von Mobilitätsmanagerin Waltraud Wagner, die einen fachlichen Einblick in verkehrstechnische Belange gab. Die Stadt informierte außerdem über die Entwicklung des Radwegenetzes. In Radlberg sind diese Bestrebungen intensiv an die Weiterentwicklung der Bahntrasse zwischen St. Pölten und Krems geknüpft. „Wir haben die Notwendigkeit des Radweges erneut stark in die Verhandlungen mit den betroffenen Stakeholdern eingebracht“, so Stadtplaner Jens de Buck.

Als nächster Schritt soll der Dorferneuerungsverein gegründet werden. „Da müssen wir noch sehen, wie wir das aufsetzen, weil es schon sehr aktive und starke Vereine dort gibt“, sagt Fedrizzi. Die Gründung sei aber verpflichtend, um am Dorferneuerungsprozess teilzunehmen. Das Leitbild soll in der Gemeinderatssitzung im September 2023 beschlossen werden.