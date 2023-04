Cinema Paradiso St. Pölten wird zur Bühne für Kings und Queens

Das Jubiläum unseres Bundeslandes zieht sich als roter Faden durch viele Veranstaltungen des letzten Jahres. Nun haben ein Kollektiv aus niederösterreichischen Drag Artists ebenfalls dieses Thema zum Anlass genommen, den ersten Drag Abend in St. Pölten zu feiern. Drag ist eine Performance-Kunstform, die mit Geschlechterrollen und -expressionen spielt. Am bekanntesten sind Drag Queens, als Männer, die als Frauen auftreten. Es gibt aber auch, umgekehrt dazu, Drag Kings, und Drag Quings, die sich nicht einer binären Geschlechterrolle zuordnen.

Die Veranstaltenden möchten mit dem Event die queere Community abseits von Wien stärken und den Drag Artists eine Bühne bieten. „Alle der bei uns auftretenden Drag Personas haben Niederösterreich-Bezug, aber in ihrer eigenen Heimat kaum oder keine Möglichkeiten, aufzutreten – das möchten wir ändern!“, sagt Lia Quirina, eine der Organisatoren, die gemeinsam mit Jenna Baumgartner alias Mizz Mexo das Event moderiern wird.

Bunt, lustig, politisch

Das Thema des ersten Drag Abends in St. Pölten lautet „100 Jahre Niederösterreich“. „Viele der traditionellen Bräuche und Veranstaltungen, etc. Niederösterreichs bauen auf heteronormativen Strukturen auf, in unserer Show möchten wir diese spielerisch hinterfragen“, sagt Lia Quirina. Von klassischen Lipsync-Performances, Performance Art, Comedy und Live-Musik ist alles bei dem Drag Abend vertreten. „Drag kann alles sein. Von politischem Statement, Tanz, Akrobatik, Einer Comedy-Show bis hin zu einfach gemeinsam mit dem Publikum Spaß zu haben“, kündigt Mizz Mexo an.

Drag Performer Discount Liqor wird bei dem Event auch zu sehen sein und betont: „Drag ist ein Fest. Drag ist lustig, Drag ist politisch. Lasst euch überraschen!“

In eine andere Haut schlüpfen

Beim Event auftreten werden : Miki Moskito, Valeria Viper, Discount Liquor, Tyranna Sauna Sex, Max Heart, Lia Quirina, Mizz Mexo und Sarah Tasha. Außerdem wird es ein DJ Set von „Dj Rich Parents“, mit Pop bis Hyperpop, geben.

Auch das Publikum ist bei der Veranstaltung eingeladen, in Drag, bzw. passend zum Thema kostümiert zu kommen. Landleben & Tracht, Bauernhof, NÖ-Klischees, Jugendkulturen - Die Möglichen Themen sind vielfältig.

