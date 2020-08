Bei jedem Regenguss richten sich die Blicke der Bewohner der neuen Alpenland-Häuser nicht sorgenvoll in den Himmel, sondern in deren Kellerabteile. Immer wieder dringt Wasser in die Keller der Wohnhausanlage ein. Der Bauträger Alpenland verspricht jedoch Besserung.

Hauptproblem sind die Lichtschächte zum Keller hin. Bei Starkregen kann der Lehmboden das Wasser nicht mehr aufnehmen. In den Schächten sammelt sich dann das Regenwasser. Die Fensterdichtungen können dem Druck nicht standhalten, Wasser dringt ein. Dreimal mussten die Bewohner binnen weniger Tage mit Kübel, Fetzen und Wischmopp ausrücken.

„Alpenland weiß bereits seit letztem Jahr von diesem Problem. Getan hat sich bisher nichts“, wendet sich ein Bewohner an die NÖN. Eine weitere Wohnungsbesitzerin schaltete nun einen Anwalt ein und fordert darin den Bauträger auf, die Schäden zu beheben und etwaige Kosten, die entstanden sind, zu ersetzen.

„Wir bedauern die Wassereintritte in dieser neuen Anlage sehr und sind natürlich um schnelle und nachhaltige Abhilfe bemüht“

Alpenland reagierte auf das Problem und installierte provisorisch einige Pumpen. Als nachhaltige Lösung will die Genossenschaft eine bestehende Drainageleitung ausbauen. Außerdem erhofft sich der Bauträger durch die neu gepflanzten Bäume weitere Entlastung und eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung.

„Wir bedauern die Wassereintritte in dieser neuen Anlage sehr und sind natürlich um schnelle und nachhaltige Abhilfe bemüht“, verspricht auch Alpenland-Obmann Norbert Steiner. Die Mitarbeiter hätten sofort Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Bewohner vor Ort zu entlasten. „Wir alle lernen aus diesem Ereignis, wir werden uns zukünftig besser auf die mit der Klimaveränderung einhergehenden heftigeren Wetterlagen einstellen müssen“, erklärt Steiner.