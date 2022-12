„Drei Schwestern“ feiert Premiere auf der St. Pöltner Bühne

Werbung

Die letzte Premiere des Jahres steht am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr auf dem Programm des Landestheaters. Die „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow entführen dann in eine Gesellschaft aus der Zeitenwende am Ende des Russischen Zarenreichs.

In der Inszenierung der aufstrebenden ungarischen Regisseurin Kriszta Szèkely stehen Tobias Artner, Tim Breyvogel, Florian Carove, Marthe Lola Deutschmann, Bettina Kerl, Florentin Groll, Julia Kreusch, Laura Laufenberg, Lennart Preining und Michael Scherff auf der Bühne.

Szèkely sucht die Parallelen zum Zustand unserer Gesellschaft und erzählt wird die Geschichte der Schwestern Olga, Mascha und Irina. Die Liebe und Sehnsucht zu ihrer Geburtsstadt wächst täglich, nachdem die drei mit ihrem Vater in eine kleine Garnisonstadt gezogen sind. Statt zu handeln und Entsche idungen zu treffen, reden sie am liebsten von einer verheißungsvollen Zukunft oder von längst vergangenen Zeiten ihrer Kindheit in der Großstadt.

